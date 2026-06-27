El doble terremoto que golpeó Venezuela dejó numerosas escenas de dolor y angustia, pero una de las más comentadas en redes sociales fue la de una pareja de adultos mayores que permaneció unida mientras el movimiento sísmico sacudía su vivienda.

En las imágenes se observa cómo los objetos comienzan a caer dentro de la casa cuando el temblor se intensifica. En medio del pánico, la mujer le dice a su esposo: “Amor, no te vayas”, mientras se aferra a él. El hombre le responde que permanecerá a su lado y la abraza para protegerla durante la emergencia.

El registro también muestra el caos provocado por el sismo, con muebles moviéndose y objetos desplomándose, mientras dos gatos huyen del lugar.

La grabación fue compartida en distintas plataformas sociales y se convirtió en una de las escenas más representativas de la emergencia vivida por la población venezolana.

De acuerdo con el último balance oficial difundido este sábado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 aumentó a 1 430, mientras que los heridos llegaron a 3 238. Además, el reporte señala que 3 142 familias quedaron damnificadas a consecuencia del desastre.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026