Dos personas murieron este miércoles cuando una avioneta se precipitó a tierra durante el despegue en un aeropuerto del estado Táchira, en el occidente de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la entidad precisó que la aeronave tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 de la mañana (13:52 GMT). Inmediatamente, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y desplegaron personal especializado en la zona del siniestro.

“Se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”, indicó el INAC en su comunicado oficial.

Serie de accidentes recientes en Venezuela

El accidente ocurre pocas semanas después de otros incidentes aéreos registrados en el país. El 3 de octubre, un helicóptero de la Aviación Militar Bolivariana se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el estado Aragua, dejando dos militares fallecidos: la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, según informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave, modelo Enstrom 480, se precipitó sin comunicar fallas previas y cayó en el municipio Girardot, cerca de Caracas.

Asimismo, el 24 de septiembre, otra aeronave se accidentó tras despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, dejando al menos dos personas heridas.