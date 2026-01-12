En concordancia con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, la República Bolivariana de Venezuela ratificó su postura histórica en el marco de sus relaciones con la República de Cuba.

Mediante un comunicado oficial difundido este domingo, el Ejecutivo venezolano destacó que los vínculos con Cuba y los países del Caribe se han consolidado históricamente sobre la base de la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad entre los pueblos.

Asimismo, Venezuela reafirmó que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho internacional, entre ellos la libre determinación de los pueblos.

Como se conoce, este pronunciamiento se realiza días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera públicamente que Cuba ya no recibiría petróleo ni dinero de Venezuela, debido a que habría prestado servicios de seguridad a los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El mandatario de EE. UU. reafirmó que Venezuela cuenta con el ejército estadounidense para su defensa. Asimismo, calificó como “matones” a los cubanos.

#Comunicado 📢 La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía… pic.twitter.com/MdOCLNVNez — Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026