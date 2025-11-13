Gustavo Quispe Quispe, gerente de la Microred de Salud Camana - Caraveli informó hoy en la mañana que seis pacientes permenecen hospitalizadas en el Hospital Apoyo de Camaná y podrían ser dadas de alta en las próximas horas.

Al menos 25 personas heridas ingresaron ayer al nosocomio, luego que una camioneta chocó contra un bus de la empresa Llamosas y este cayó con 62 pasajeros a 200 metros a un barranco, en el distrito de Ocoña.

Luego de una evaluación, 14 pacientes fueron referidos a los hospitales de la ciudad de Arequipa: Honorio Delgado Espinoza (9), Goyeneche (2) y SeSalud (3).

“Seis internados en el hospital de Camaná están estables y se va tomar la decisión si se dan de alta. Las dos hermanitas (4 meses y 4 años) se encuentran se encuentran con su padre, lamentablemente la madre falleció”, señaló.

No obstante, Gustavo Quispe señaló que el conductor de la camioneta, Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari (35), está estable, pasará la visita médica y decidirán si le da de alta, así como los otros cinco pacientes que se encuentran en el auditorio del nosocomio.

Entre los heridos que serían dados de alta se encuentra el conductor Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari (35), Susana Gallegos Flores (41), Alexandra Santos Alate (22), Rodrigo Torres Barreda (22), Juan Carlos Sanchez Oré (31).

MORGUE

De los 37 cuerpos que ingresaron a la morgue de Camaná, permanecían en la mañana de hoy siete. Sin embargo, los familiares de tres cadáveres no han llegado, se trata de Joseph Hernán Torres Reyes que es natural de Cusco, además de Merarda Romero Flores y su esposo Mauro Felipe Gálvez Ampa, ambos son de Huancayo.