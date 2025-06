El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre el descenso de la temperatura nocturna de ligera a moderada intensidad en la sierra de los departamentos Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

A través del aviso meteorológico N.º 185, establece la alerta del martes 3 al miércoles 4 de junio. Prevé descenso de temperatura, además de ráfagas de viento con velocidades próximas a los 35 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurnas.

Advierte que el martes 3 de junio, se esperan temperaturas mínimas próximas a los 2° C en localidades sobre los 2500 m s. n. m. en la sierra norte, valores cercanos a los -2° C en zonas por encima de los 3200 m s. n. m. en la sierra centro y valores próximos a los -17° C en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.

Mientras que el miércoles 4 de junio, se prevén temperaturas mínimas próximas a los 1° C en localidades sobre los 2500 m s. n. m. en la sierra norte y valores cercanos a los -3° C en zonas por encima de los 3200 m s. n. m. en la sierra centro.

Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó tomar las medidas necesarias para cuidar la salud.

Además, resaltó en la necesidad de usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a los niños y adultos mayores.