Un helicóptero del Ejército del Perú se accidentó esta mañana en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, y dejó como saldo un militar fallecido.

La víctima fue identificada como Germán Teylor Núñez Cabrejos, técnico de segunda del Ejército que se desempeñaba como paramédico del grupo de desminadores.

De acuerdo con el comunicado de la institución, los demás integrantes de la tripulación y los pasajeros de la aeronave se encuentran estables.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Tco2 EP Germán Teylor Núñez Cabrejos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y a la gran familia del Ejército del Perú. Gloria eterna a los combatientes de la Patria. 🕊️ https://t.co/uJqjU9HZxo — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) November 3, 2026

Helicóptero realizaba una misión de desminado humanitario

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 a.m., mientras el helicóptero Agusta 109K, de fabricación italiana y matrícula EP-343, desarrollaba un vuelo de control de calidad externo de cuatro campos minados.

La operación formaba parte de las labores de desminado humanitario que se ejecutan en la zona fronteriza de Amazonas.

Estas actividades permiten verificar áreas donde existen o existieron minas antipersonales, como parte de los trabajos destinados a reducir los riesgos para la población y el personal que opera en esos territorios.

¿Quién era el militar fallecido en El Cenepa?

Germán Teylor Núñez Cabrejos pertenecía al Ejército del Perú y tenía el grado de técnico de segunda.

El militar cumplía funciones como paramédico del grupo de desminadores, personal especializado que participa en operaciones relacionadas con la identificación y eliminación de minas y otros artefactos explosivos.

Según información difundida por Perú21, Núñez Cabrejos también figuraba entre los integrantes de un contingente peruano autorizado para participar en una misión de las Naciones Unidas en Haití durante 2013.

Ejército investigará las causas del accidente aéreo

El Ejército informó que las circunstancias del accidente serán evaluadas por sus órganos de investigación competentes para determinar qué ocurrió durante el vuelo.

Aunque un reporte periodístico menciona las condiciones meteorológicas como posible factor del siniestro, la causa definitiva deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

La institución castrense también manifestó sus condolencias a los familiares, compañeros de armas y allegados del paramédico fallecido.

Asimismo, reafirmó su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo institucional a los familiares de Núñez Cabrejos.

Hasta el momento, el Ejército no ha precisado públicamente el número total de ocupantes de la aeronave ni los resultados de las primeras pericias técnicas.