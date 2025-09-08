Seis personas perdieron la vida, entre ellas una niña de seis años, a consecuencia del derrumbe de un cerro en la localidad de Conila, provincia de Luya, región Amazonas.

El accidente se produjo cuando un volquete y una excavadora fueron arrastrados por un deslizamiento mientras se realizaban trabajos en una cantera destinada a la extracción de material de construcción.

Las labores de búsqueda y rescate iniciaron de inmediato con la participación de policías y bomberos. En un primer momento, las autoridades informaron sobre dos fallecidos; sin embargo, tras varias horas de operaciones se ubicaron cuatro cuerpos adicionales, elevando a seis el número total de víctimas.

Víctimas del derrumbe

Entre los fallecidos se encuentra Víctor Hugo Zumaeta Tuesta, de 38 años, quien se hallaba en el lugar desarrollando sus actividades. Era misionero adventista y conocido en su comunidad por su activa participación en actos religiosos.

Su hija de seis años también murió en el siniestro. Según relataron sus familiares, la menor acudió junto a su hermano para llevarle el almuerzo a su padre. Mientras el niño regresó a casa, ella decidió quedarse en el lugar y fue alcanzada por el derrumbe. Ambos perdieron la vida.

Exigen investigación

El deslizamiento tuvo lugar en una cantera donde se realizaban labores de extracción para construcción. Hasta el momento, no se han detallado las condiciones del terreno ni las medidas de seguridad bajo las que operaba el lugar. Frente a ello, familiares y vecinos han solicitado una investigación que esclarezca las circunstancias del accidente y determine responsabilidades.

En tanto, los restos de las víctimas, entre ellos los de Víctor Zumaeta y su hija, son velados en la provincia de Luya.