Un inolvidable episodio se vivió en la localidad de Jimbe, en la provincia del Santa, en Áncash, cuando una joven llegó de forma inesperada a la obra de construcción en la que labora su padre como albañil. Ella llevaba en sus manos su título universitario, con el objetivo de mostrárselo y darle las gracias por el apoyo que le brindó a lo largo de la carrera.

Anavely Loyola Real es la protagonista de esta historia. Ahora es egresada de la Universidad César Vallejo (UCV), luego del arduo esfuerzo de su humilde progenitor, quien llevó a cabo duros trabajos en la chacra y en albañilería, para lograr pagarle la carrera y convertirla en una profesional.

“Por fin puedo despedirme de la universidad. Después de tanto tiempo, y muy agradecida con Dios y con la única persona que es el protagonista de cada logro. Gracias, papi, te tenía que sorprender en tu trabajo”, indicó la joven.

Luego de la sorpresa, el padre no evitó emocionarse y abrazó a su hija. “Eres grande hijita preciosa. Siempre sigue por ese camino. Estoy muy orgulloso de ti, pues has conseguido lo que yo no pude, por las pocas oportunidades”, comentó.

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Miles de usuarios en diversas plataformas felicitaron el esfuerzo del padre y lo agradecida que fue la hija por todo su esfuerzo.

“El mejor legado y orgullo de un padre para su hijo no es darle carros, lujos o cosas materiales, sino darle una buena educación y apoyar en su profesión”, fue el comentario de un usuario.