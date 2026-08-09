Un incendio forestal registrado en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, dejó 15 viviendas de material rústico afectadas y dañó cinco hectáreas de pastizales y arbustos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash.

Según el reporte oficial, el incendio comenzó durante la mañana de este sábado y continúa sin poder ser controlado.

El siniestro se desarrolla en el centro poblado de Muchcas.

Una de las 15 viviendas afectadas quedó inhabitable a causa de los daños ocasionados por el fuego.

Las autoridades evalúan los daños ocasionados por el incendio y coordinan las acciones necesarias para atender la emergencia.

Pobladores de Muchcas y efectivos de la Policía Nacional participan en las labores para sofocar el fuego, con el apoyo de una cisterna proporcionada por una empresa privada. Los trabajos de extinción continúan en la zona.