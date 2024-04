La Policía encontró esta mañana restos del fuselaje de la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que perdió comunicación con la Base de La Joya, de Arequipa, el último jueves. El hallazgo se dio en la cumbre del volcán Pichu Pichu.

El fuselaje de la nave se refiere a la estructura que adhiere otras partes fundamentales como son las alas, el tren de aterrizaje y el empenaje de la cola. Aún se deconoce que partes se hallaron; sin embargo, la Policía no ha dado información sobre el piloto mayor FAP Ramiro Rondón Medina, quien iba a bordo del avión de combate Mirage 2000.

Como se conoce, 20 policías de Alta Montaña se trasladaron hasta esa parte de la ciudad de Arequipa para buscar la nave.

TESTIMONIO DE AGRICULTOR

Correo obtuvo el testimonio del agricultor Teófilo Guillen, del sector de Mosopuquio, quien habría sido la última persona que vio el avión en el cielo.

“Estaba en mis labores agrícolas en el sector de Mosopuquio y pasaron muy cerca dos aviones de guerra. A las 11:40 horas, masomenos, por el Picchu Picchu pasaron los dos, pero uno pasó más bajo y después por el volcán se escuchó una explosión fuerte y me impacté. Al rato ha bajado el otro avión solito”, narró.

Guillen continuó: “Por la neblina que hubo no se divisó bien. Me parece que estuvo hacia la cordillera. Habrá pasado unos 10 o 15 minutos y ha bajado el otro avión solo, uno nomas ha bajado, después ha subido un helicóptero solo, pero no ha llegado arriba, por aquí nomas por el monte”, contó a este diario.

