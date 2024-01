El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, abandonará el país y al parecer no dará la cara en la audiencia que tiene programada para este viernes. La oficial PNP Nataly Rojas Rojas, quien le ganó un juicio por difamación, planteó que vaya a la cárcel porque habría incumplido las reglas de conducta a las que fue sometido cuando lo sentenciaron a un año de pena privativa de la libertad suspendida.

A Europa

La exautoridad viajó la semana pasada a El Salvador en busca de una reunión con el presidente de ese país, Nayib Bukele, pero no lo consiguió. El último domingo estuvo en la ciudad de Lima y ya no regresó a Trujillo, pues según aseguró, ese mismo día, viajaría a Praga, capital de República Checa.

“Amigos, estoy viajando a Praga porque tengo una invitación de dos o tres semanas para estar en el hospital donde estudié y me hice especialista. El jefe de ginecología me invita, todo pagado. Voy para allá porque necesito también estar cerca de mi profesión, conocer los avances y conocer lo que había dejado por la alcaldía. No puedo negarme a esta invitación”, sostuvo

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo ha citado para este 26 de enero a las 3 de la tarde. Fernández tendrá la opción de conectarse virtualmente, pero desde Europa.

Con Temor

La exautoridad aún no ha pagado la reparación civil de S/ 20 mil a la oficial Nataly Rojas. Está involucrado en más casos de difamación y la cárcel podría ser una opción clara ante lo planteado por la querellante. Sin embargo, según el sentenciado, su anhelo es ver a Rojas en un penal y no parará hasta conseguirlo. Esta advertencia la hizo poco antes de abandonar el país.

“La señora Rojas Rojas, que es la responsable de todo esto, y yo no voy a parar hasta denunciarla nuevamente, porque mi denuncia se ha caído, la han archivado; pero yo a esa señora la quiero ver en la cárcel. Yo la quiero ver en la cárcel. A ella y a todos los policías que no ameritan tener un uniforme”, afirmó.

La defensa de la excomisaria del distrito de Moche ha preferido guardar silencio y esperar la resolución del poder judicial. Como se sabe, cuando se le impusieron las restricciones a Fernández, una de ellas no fue el impedimento de salir del Perú.

Según fuentes de Diario Correo, la autoridad ya había tramitado viajes al extranjero, pues presumía que la cárcel sería su destino y no quiso contemplar ese riesgo.

“No tengo seguridad, nada. Mi única seguridad es Dios, pero tampoco me voy a exponer. Yo, al otro día que dejé de ser alcalde, me puse en contacto con varias personas. Entre ellas, con un amigo que me ha enviado una invitación a hacer una pasantía en Europa”, añadió.

La defensa legal de Fernández pudo aplazar esta audiencia y también hizo lo propio con el inicio de juicio que le entabló el exdirector del proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales.