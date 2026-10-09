El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, confirmó que el encuentro del papa León XIV con los jóvenes peruanos se llevará a cabo en el Estadio Nacional el jueves 12 de noviembre, durante su visita al Perú.

Inicialmente, la actividad estaba prevista en el Estadio Monumental de Ate. No obstante, el sábado 3 de octubre se anunció que el recinto dejaría de ser la sede del encuentro por motivos técnicos.

En declaraciones a TV Perú, el cardenal Carlos Castillo adelantó que el encuentro contará con una dinámica diseñada especialmente para la ocasión, en la que se contempla una coreografía y la intervención de los asistentes, quienes podrán formular preguntas al sumo pontífice.

“Ya se había pensado en el otro, pero digamos, es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional”, indicó Castillo.

Según explicó Castillo, la agenda del papa incluirá un diálogo en la Plaza de Armasy un almuerzo antes de su encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional, ubicado en la calle José Díaz.

Kurth Mendoza, especialista en temas de la Iglesia católica, indicó que la Comisión de Avanzada del Vaticano visitó el Perú hace dos meses y medio e inspeccionó el Estadio Monumental, cuyas instalaciones dejaron una impresión favorable. Sin embargo, el recinto fue descartado “por una serie de temas logísticos”.

Tras confirmarse el Estadio Nacional como sede del encuentro, Mendoza sostuvo que este recinto ofrece mejores condiciones para garantizar la seguridad y facilitar el desplazamiento de los asistentes.

“Lo que va a pasar en el Estadio Nacional va a ser muy bonito, muy grande. El arzobispo de Lima ha comentado que va a haber testimonios, coreografías, música. Yo creo que ahí se va a preparar, se va a hacer un clima muy bonito para cuando llegue el papa”, sostuvo a dicho medio.