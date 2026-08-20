Un nuevo sismo ocurrió la tarde de este jueves 20 de agosto en la región Ayacucho, esta vez de magnitud 4.2, según informó el Instituto Geofísico Peruano (IGP).
El movimiento telúrico se registró a las 16:30 horas con epicentro a 28 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas (Ayacucho).
La réplica de sismo tuvo 108 kilómetros de profundidad, con intensidad III en Coracora.
Más temprano, un sismo de magnitud 7.2 se registró a las 13:00 horas, de acuerdo al reporte del IGP.
El epicentro fue localizado 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El movimiento tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con coordenadas de latitud -14.70 y longitud -73.78.
El IGP reportó una intensidad de III-IV en Coracora.
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