El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación amplió el plazo de postulación al concurso Beca Mujeres en Ciencia. Ahora, las preseleccionadas tendrán dos oportunidades de postular a 150 becas integrales para estudiar carreras universitarias vinculadas a las ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas.

En la primera oportunidad, las jóvenes podrán inscribirse hasta el 26 de febrero, considerando que el 12 de marzo se conocerán a las seleccionadas y la lista de ganadoras se publicará a partir del 17 de marzo. De igual manera, para la segunda oportunidad se podrá postular del 22 de marzo hasta el 7 de mayo, teniendo en cuenta que las seleccionadas se darán a conocer el 21 de mayo y la lista oficial de becarias a partir del 25 de mayo del 2021.

La directora de la oficina de Becas del Pronabec, Ana Nuñez, destaca que el cambio permitirá que las preseleccionadas tengan mayores oportunidades de elegir a las universidades, sedes y carreras de su interés. “Ahora, los jóvenes talentos tendrán dos oportunidades para postular a la beca, asegurando su participación en los distintos exámenes de admisión de las universidades elegibles que, como sabemos, tienen calendarios muy heterogéneos”.

Asimismo, con la extensión de los plazos, se busca fomentar la inscripción de jóvenes quienes cuentan con admisión en el primer momento de la postulación. Además, se brinda la oportunidad de participar del segundo momento a aquellas que aún no tienen constancia de ingreso, dado que los exámenes de admisión de los Institutos de Educación Superior (IES) de su interés se encuentran programados para los meses de marzo, abril, e incluso, primeros días de mayo.

- Las Becas –

Las becas otorgadas por el concurso “Beca Mujeres en Ciencias” se distribuirán entre los dos momentos de postulación, conforme lo establecen las bases del concurso. En el primero, se brindará el 40 % de las becas (60 becas) y en el segundo, el 60 % restante (90 becas). En caso no se cubra la totalidad de becas ofrecidas en la primera etapa de postulación, estas pueden ser redistribuidas en el segundo en estricto orden de mérito y siempre que ello no implique superar el presupuesto programado.

Por otro lado, las jóvenes no seleccionadas en el primer momento pueden postular en el segundo, siempre que cumplan con los requisitos solicitados. Para ello, deben registrar nuevamente su postulación en el Módulo de Postulación de acuerdo con el nuevo cronograma establecido en las bases del concurso.

Para participar en el segundo momento de postulación, se generará un nuevo expediente, el cual contiene todos los documentos suscritos durante la fase de inscripción al concurso. Además, se encuentra las casillas correspondientes para que las postulantes carguen la constancia de ingreso a la universidad, sede y carrera elegible, y el certificado de estudios del colegio o Constancia de Logros de Aprendizaje.

Las jóvenes interesadas pueden postular de forma virtual y gratuitamente a través de la página web del Pronabec: www.pronabec.gob.pe/beca-mujeres-en-ciencias-2021.

Asimismo, para más información pueden escribir al Pronabec a su Facebook, en el siguiente enlace: www.facebook.com/PRONABEC o mediante la línea gratuita 0800-00018 o la central telefónica (01) 612 8230.

TE PUEDE INTERESAR