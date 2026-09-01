La Policía de Bolivia anunció la expulsión de Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, después de su captura este martes 1 de septiembre en la ciudad de La Paz.

El comandante general de la Policía boliviana, Augusto Álvarez, informó que Cruz Torres fue detenido “con fines de expulsión” durante un operativo denominado “Pulpo Dos” y que será puesto a disposición de las autoridades peruanas.

Operativo “Pulpo Dos” terminó con dos detenidos

Durante la intervención también fue detenido Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, de 23 años, según informó la Policía boliviana.

Ambos fueron ubicados en un inmueble de la avenida Isaac Tamayo, en La Paz.

De acuerdo con Álvarez, los dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron reducidos y detenidos por los agentes.

Hallaron US$10 mil, pesos chilenos y celulares

Durante el registro, las autoridades bolivianas encontraron US$10 mil, 700 bolivianos y 10 mil pesos chilenos.

También fueron incautados teléfonos celulares y documentos de identidad, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones.

La presencia de dinero en distintas monedas forma parte de los indicios que deberán ser evaluados por las autoridades para reconstruir sus movimientos en distintos países.

Policía boliviana: se hizo cirugías para cambiar su apariencia

Uno de los detalles revelados por la Policía de Bolivia es que Cruz Torres habría recurrido a diversas cirugías faciales para modificar su apariencia y dificultar su identificación.

“Se realizó diversas cirugías”, señaló Álvarez al explicar las medidas que presuntamente adoptó el investigado para evadir a las autoridades.

Las autoridades no detallaron cuántos procedimientos se habría realizado ni cuándo.

Bolivia ordenó su expulsión inmediata

Álvarez indicó que la Dirección General de Migración emitió una resolución para expulsar a Cruz Torres del territorio boliviano.

“Hoy mismo (...) está siendo expulsado de nuestro territorio y puesto a conocimiento de las autoridades en la República del Perú”, manifestó el jefe policial.

La medida administrativa permite su entrega a Perú sin esperar un procedimiento ordinario de extradición, de acuerdo con lo informado por las autoridades bolivianas.

Policía dice que buscaba expandir Los Pulpos a Bolivia

El comandante general boliviano sostuvo además que Cruz Torres buscaba extender las actividades de Los Pulpos hacia Bolivia.

Según su versión, la organización ya habría desarrollado operaciones o conexiones en Perú, Chile y Argentina.

Esta información corresponde a las indagaciones policiales y deberá ser sustentada dentro de las investigaciones criminales correspondientes.

“Jhonsson Pulpo” tiene cadena perpetua en Perú

El agregado policial de la Embajada del Perú en Bolivia, coronel Héctor Tarrillo, recordó que Cruz Torres cuenta con una condena de cadena perpetua en el país.

Reportes previos señalan que la justicia peruana lo buscaba por delitos graves relacionados con secuestros, extorsiones, homicidios y sicariato.

Uno de sus antecedentes judiciales corresponde a una condena a cadena perpetua vinculada al secuestro de una empresaria, según información difundida anteriormente por la Policía.

Investigan posible relación con ataque de Trujillo

Tarrillo señaló también que Cruz Torres “estaría relacionado” con el reciente ataque ocurrido en Trujillo, en el que cuatro personas fueron asesinadas y el empresario minero Jens Lara Tantaquilla fue secuestrado.

Este eventual vínculo todavía forma parte de las investigaciones y no debe presentarse como una responsabilidad comprobada.

La Policía peruana había informado previamente que Los Pulpos se encontraba entre las organizaciones bajo investigación por ese caso.

Captura se produjo tras meses de búsqueda internacional

Jhonsson Smith Cruz Torres era buscado dentro y fuera del país desde hacía varios años.

La PNP lo había incluido entre sus objetivos prioritarios y existían antecedentes de seguimiento en países vecinos.

En enero de 2026, por ejemplo, el comandante general Óscar Arriola confirmó que las autoridades peruanas coordinaban con policías de Chile y otros países ante indicios de que Cruz Torres se desplazaba por territorio extranjero.

Su captura en La Paz representa uno de los golpes más relevantes contra la estructura de Los Pulpos en los últimos años.