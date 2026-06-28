El contingente especializado del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Perú), perteneciente al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), continúa desplegando operaciones ininterrumpidas en una de las zonas más afectadas por los recientes sismos en territorio venezolano.

De acuerdo con el reporte del brigadier mayor Claudio Sáenz, jefe de la misión USAR, el epicentro de las labores se concentra en la urbanización Los Corales, parroquia Caraballeda, estado La Guaira. El equipo trabaja en el cuadrante de la avenida 16-A, próximo al cauce del Río San Julián y al norte de la Capilla Virgen del Valle – Valle del Pino.

En una estructura colapsada de 15 pisos, los hombres y mujeres de rojo realizaron más de cinco horas de perforación técnica sobre densas placas de concreto armado, logrando establecer contacto con una mujer atrapada con vida entre los escombros.

Tras diez horas de trabajo continuo, se concretó el rescate de Belkys Barreto, de 60 años, hallada bajo placas de concreto por el equipo USAR Perú, unidad especializada enviada desde Lima hace apenas 48 horas.

Este rescate marca el primer gran éxito de la misión y se convierte en un símbolo de esperanza para la comunidad afectada.

CONDICIONES EXTREMAS

Los especialistas enfrentan un escenario climático adverso, con temperaturas que alcanzan los 34 °C de sensación térmica. El desgaste físico, la deshidratación y la necesidad de mantener un suministro constante de líquidos representan los principales desafíos.

A pesar de estas condiciones, los equipos internacionales trabajan hombro a hombro bajo un mismo objetivo: salvar vidas.

Cabe mencionar que a su llegada a Venezuela, la delegación peruana fue recibida por las máximas autoridades encargadas de la emergencia: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

Durante el encuentro, se expresó un profundo agradecimiento al pueblo del Perú y a sus valerosos bomberos voluntarios por su inmediata respuesta y por la solidaridad internacional brindada en estos momentos de crisis.

El brigadier general CBP Juan Carlos Morales, comandante general del CGBVP, mantiene un monitoreo constante junto a la delegación de rescatistas, asegurando la coordinación y eficacia de las labores de apoyo.

“El espíritu humanitario de estas acciones reflejan la valentía, compromiso y espíritu humanitario del Grupo USAR Perú, reafirmando el rol del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la cooperación internacional y en la defensa de la vida”, señaló