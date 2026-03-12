Un bus interprovincial que transportaba decenas de pasajeros sufrió un grave accidente al caer a un barranco en la carretera Fernando Belaunde Terry, dentro de la región San Martín.

La unidad terminó en el fondo de la quebrada Shitary, en el distrito de Campanilla, luego de salirse de la vía por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el bajo caudal de la quebrada en ese momento evitó que el agua ingresara al vehículo, lo que habría contribuido a la sobrevivencia de los ocupantes.

El bus había partido desde Pucallpa con destino final Tarapoto antes de accidentarse en este tramo de la vía.

Pobladores apoyaron en el rescate de pasajeros

Los habitantes del caserío El Triunfo fueron los primeros en llegar al lugar del accidente y participar en el rescate de los pasajeros.

Para auxiliar a los heridos utilizaron escaleras y palos de madera, debido a la profundidad del barranco donde quedó la unidad.

Los pobladores formaron brigadas improvisadas para trasladar a los afectados hasta la parte alta de la carretera Fernando Belaunde Terry, donde pudieron recibir atención médica.

Las labores de rescate se extendieron durante varias horas por lo accidentado del terreno.

Según testigos, uno de los momentos más complejos fue la evacuación del conductor del bus, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina.

Lee también: Padre de familia muere cuando realizaba buceo en el mar en Piura

Fiscalía inició investigación del accidente

El Ministerio Público informó que se han iniciado investigaciones preliminares para determinar las causas del accidente.

Peritos especializados acudirán al lugar del siniestro para evaluar posibles fallas mecánicas o errores humanos que hayan provocado la salida del vehículo de la carretera.

Entre las diligencias previstas se analizarán las huellas de frenado en la vía y el estado técnico del bus.

Según información difundida por América Noticias, los heridos fueron trasladados a los centros de salud más cercanos en el distrito de Campanilla.

La Policía indicó además que se mantendrá vigilancia en la zona mientras se realizan los trabajos para retirar el vehículo del fondo de la quebrada Shitary y evitar nuevos incidentes en esta transitada carretera.

VIDEO