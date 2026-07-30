Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió abatir a alias “Richard”, identificado como un importante mando militar de los remanentes de Sendero Luminoso vinculados al narcotráfico que operan en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La intervención, denominada “Operación Quiñones”, se realizó en el centro poblado Alto Mantaro, distrito de Echarate, provincia de La Convención (Cusco), donde patrullas especiales y helicópteros artillados ejecutaron acciones de búsqueda e intervención en una zona de difícil acceso. Durante el enfrentamiento armado, el presunto cabecilla fue abatido.
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DETALLES
Tras asegurar el área, las fuerzas del orden incautaron fusiles de asalto, municiones, equipos de comunicación, pertrechos militares y documentación vinculada con las actividades de la organización narcoterrorista. Asimismo, un integrante del Ejército resultó herido por impactos de bala y fue evacuado al Fuerte Pichari para recibir atención médica, de acuerdo con el protocolo de operaciones.
Las Fuerzas Armadas mantienen el despliegue militar y policial en la zona para ubicar a otros integrantes de la organización y evitar su reorganización. Según las autoridades, el operativo representa uno de los golpes más importantes contra los remanentes terroristas que aún operan en el Vraem y refuerza las acciones de las fuerzas del orden en la lucha contra el narcoterrorismo.