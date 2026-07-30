Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió abatir a alias “Richard”, identificado como un importante mando militar de los remanentes de Sendero Luminoso vinculados al narcotráfico que operan en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La intervención, denominada “Operación Quiñones”, se realizó en el centro poblado Alto Mantaro, distrito de Echarate, provincia de La Convención (Cusco), donde patrullas especiales y helicópteros artillados ejecutaron acciones de búsqueda e intervención en una zona de difícil acceso. Durante el enfrentamiento armado, el presunto cabecilla fue abatido.

DETALLES

Tras asegurar el área, las fuerzas del orden incautaron fusiles de asalto, municiones, equipos de comunicación, pertrechos militares y documentación vinculada con las actividades de la organización narcoterrorista. Asimismo, un integrante del Ejército resultó herido por impactos de bala y fue evacuado al Fuerte Pichari para recibir atención médica, de acuerdo con el protocolo de operaciones.

Las Fuerzas Armadas mantienen el despliegue militar y policial en la zona para ubicar a otros integrantes de la organización y evitar su reorganización. Según las autoridades, el operativo representa uno de los golpes más importantes contra los remanentes terroristas que aún operan en el Vraem y refuerza las acciones de las fuerzas del orden en la lucha contra el narcoterrorismo.