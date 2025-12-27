La comunidad de Conchán, en el distrito de Chota, quedó conmocionada tras un fatal accidente que cobró la vida de un reconocido comunicador local mientras dirigía un concurso de belleza. La víctima, identificada como Elber Paredes Mejía, de 34 años, deja en la orfandad a un hijo de 9 años.​

El deceso ocurrió en circunstancias que aún son investigadas, durante el desarrollo del evento, cuando el presentador se encontraba sobre la tarima instalada en una zona rural del distrito. En medio del evento, la víctima se apoyó en una de las estructuras metálicas del escenario, momento en el cual habría recibido una potente descarga eléctrica.​

Las personas que presenciaron el incidente relataron que el comunicador quedó inmóvil mientras la corriente eléctrica atravesaba su cuerpo, ante la impotencia de los asistentes al evento. La situación se prolongó hasta que un trabajador que subía a la plataforma notó lo sucedido y logró apartar al presentador de la barra metálica que transmitía la electricidad.​

A pesar de la intervención inmediata, Elber Paredes falleció pocos minutos después como consecuencia de la electrocución. Las imágenes del trágico episodio fueron captadas en video y posteriormente circularon en plataformas digitales, causando profunda consternación entre usuarios y habitantes de la localidad.​

Familiares exigen respuestas

Los parientes del fallecido comunicador demandaron a las instancias competentes realizar una investigación completa para establecer culpabilidades en el suceso. Según manifestaron, existirían irregularidades en las condiciones de seguridad de la estructura donde se desarrollaba el certamen.​