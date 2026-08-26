Los cancilleres de Perú y Bolivia se reunieron en el Puente Internacional de Desaguadero, en Puno, para reforzar la coordinación bilateral y mejorar los servicios dirigidos a la población y al comercio que se desarrolla en esta zona fronteriza.

Como parte del encuentro, los representantes de Perú y Bolivia recorrieron los puntos de control fronterizo y subrayaron la necesidad de mantener una comunicación directa con las comunidades de ambos países que realizan sus actividades en esta zona.

El canciller boliviano explicó a Canal N que el encuentro tiene como propósito contribuir a mejorar los servicios comerciales y consulares, así como conocer de primera mano las principales necesidades de las poblaciones ubicadas a ambos lados de la frontera.

Por su parte, el canciller peruano, Carlos Espá, adelantó que durante la jornada se anunciarían dos acuerdos orientados a facilitar las operaciones en la frontera y promover el intercambio comercial entre Perú y Bolivia.

Uno de los acuerdos está relacionado con la interoperabilidad y busca optimizar la coordinación entre las instituciones de Perú y Bolivia que trabajan en la zona fronteriza. El segundo corresponde a un acuerdo fitosanitario que permitirá agilizar el intercambio comercial mediante el uso de certificados fitosanitarios digitales.

Espá explicó que la digitalización de estos procesos permitirá agilizar los trámites y hacerlos más transparentes, lo que facilitará el traslado de productos entre Perú y Bolivia. “La política exterior de los países también tiene que estar al servicio de la gente”, expresó.

En la reunión también participaron representantes de las entidades responsables del control fronterizo, como la Policía Nacional, Migraciones y la Marina de Guerra, junto con funcionarios de los gobiernos de dichos países.