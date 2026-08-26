El Ministerio Público investiga al director Elías Grandez Zegarra y al docente Alfred Chilcho, de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, por cuatro presuntos delitos tras la muerte de un estudiante y las lesiones sufridas por otro durante el colapso de una estructura de concreto en el plantel.

El hecho ocurrió el lunes 24 de agosto, cuando los escolares presuntamente participaban en labores para derribar una estructura que sostenía un tanque de agua. La construcción colapsó y cayó sobre los jóvenes.

Los estudiantes fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto. Debido a la gravedad de sus lesiones, uno de ellos falleció.

¿Qué delitos investiga la Fiscalía?

Francisco Amador Vega Pérez, fiscal provincial penal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, informó que Grandez Zegarra y Chilcho son investigados por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, exposición a peligro de persona dependiente y abuso de autoridad.

De acuerdo con la investigación fiscal, se busca determinar si ambos dieron la orden para que los estudiantes derribaran la estructura de concreto que sostenía el tanque de agua.

Familiares de los escolares sostienen que los alumnos habrían recibido la indicación de utilizar combas para demoler parte de la antigua estructura. Según su versión, esta actividad habría sido dispuesta por integrantes de la directiva del colegio y un docente.

Fiscalía tomará declaraciones a unos 40 estudiantes

Respecto a un eventual pedido de prisión preventiva, Vega Pérez indicó que resulta prematuro pronunciarse sobre esa medida en la actual etapa de la investigación.

El fiscal explicó que el periodo de siete días de detención judicial en flagrancia permitirá desarrollar diligencias y recoger las declaraciones de aproximadamente 40 estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria que habrían participado en labores de demolición dentro del colegio.

La Fiscalía también confirmó que, aproximadamente dos horas después de ocurrido el hecho, realizó una entrevista urgente al estudiante que sobrevivió al colapso.

No descartan que haya más investigados

Las citaciones formales a los padres de familia serán efectuadas en los próximos días, según indicó el representante del Ministerio Público.

Vega Pérez señaló además que no se descarta incorporar a otras personas a la investigación conforme avancen las diligencias y se determinen las responsabilidades por las actividades realizadas dentro del plantel.

El fiscal aclaró que la investigación no comenzó a partir de una denuncia presentada previamente por los familiares. El Ministerio Público actuó de oficio, después de recibir la comunicación de la Policía.

En las diligencias también participa la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de acuerdo con la información proporcionada por el fiscal.

Fiscalía recopila videos sobre tragedia en el colegio

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público recopiló material audiovisual difundido en redes sociales y videos proporcionados por las autoridades.

Este contenido será sometido a diligencias de visualización para contribuir a establecer las circunstancias en las que los estudiantes terminaron realizando trabajos en la estructura que posteriormente colapsó.

La investigación deberá determinar quiénes dispusieron las labores, qué participación tuvieron los investigados y las circunstancias que derivaron en la muerte del escolar y las lesiones del estudiante sobreviviente.