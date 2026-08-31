Una cerveza puede llegar a la mesa de un restaurante, una bodega de barrio o una reunión entre amigos, pero su recorrido económico comienza mucho antes.

Detrás de su producción y comercialización existe una cadena vinculada con manufactura, distribución, gastronomía, hotelería, comercio y entretenimiento.

En agosto de 2026, durante el Primer Foro por el Día Internacional de la Cerveza, organizado por el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) dentro de la iniciativa Tierra de Cerveceros, representantes del sector presentaron cifras para dimensionar esta actividad. La Cámara Cervecera del Perú participó como aliada del encuentro.

Estos son cinco datos sobre la cerveza y su cadena económica en el Perú.

1. El 96% de la cerveza consumida en Perú se fabrica en el país

Aproximadamente el 96% de la cerveza que se consume en el Perú es de fabricación nacional, según información presentada por representantes del sector durante el foro.

Además, existen más de 300 empresas formales dedicadas a la elaboración de cerveza y malta, y alrededor del 95% corresponde a microempresas.

La cifra permite mostrar que la producción nacional no se concentra exclusivamente en grandes fabricantes, sino que también incluye un universo de pequeños productores.

2. La actividad cervecera representa cerca del 1% del PBI

La industria cervecera representa casi el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, de acuerdo con información difundida por la Sociedad Nacional de Industrias.

“Cuando hablamos de cerveza, no hablamos únicamente de una actividad industrial. Hablamos de una cadena que conecta producción, agricultura, distribución, comercio, gastronomía, turismo y entretenimiento”, señaló Antonio Castillo, director institucional de la SNI.

La SNI también informó en agosto de 2026 que la industria mantiene una producción anual cercana a los 13,5 millones de hectolitros y genera más de 20.000 empleos directos e indirectos.

3. Restaurantes y afines generan más de un millón de empleos

Una parte importante del consumo de cerveza ocurre dentro del ecosistema gastronómico y de hospitalidad.

El sector Restaurantes y Afines genera más de un millón de puestos de trabajo y representa aproximadamente el 5,6% del empleo del país, según cifras presentadas durante el foro y datos sectoriales de Produce.

Durante 2025, esta actividad generó un valor agregado de S/14.895 millones, un crecimiento de 2,3% frente al año anterior.

Asimismo, el 99,8% de las empresas del sector son MYPE, lo que refleja el peso de los pequeños negocios dentro de la actividad.

“Restaurantes y afines es una actividad intensiva en empleo y emprendimiento. Detrás de cada establecimiento existe además una cadena de agricultores, productores de alimentos y bebidas, distribuidores y proveedores”, afirmó Javier Quicaño Rodríguez, presidente del Comité de Restaurantes y Afines de la SNI.

4. El canal HORECA comercializa 236,7 millones de litros al año

¿Cuánta cerveza se comercializa en restaurantes, hoteles, bares y otros establecimientos?

Una estimación del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI, sustentada en información de Euromonitor Internacional, calcula que el canal HORECA comercializa aproximadamente 236,7 millones de litros de cerveza al año.

Ese volumen representa un valor comercial estimado superior a S/4.489 millones anuales.

El análisis comprende establecimientos como restaurantes, hoteles, bares, pubs y otros negocios relacionados con gastronomía y entretenimiento.

De acuerdo con el estudio, el segmento regular concentra alrededor del 85% del volumen comercializado, con 201,2 millones de litros, mientras el segmento premium representa el 15%, con 35,5 millones.

5. Los cambios tributarios y regulatorios pueden alcanzar a otros negocios

La actividad cervecera está vinculada con miles de establecimientos que comercializan el producto, por lo que cambios tributarios o restricciones a su venta también pueden tener efectos sobre otros actores de la cadena.

Durante el foro fueron abordados temas como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), las restricciones temporales a la comercialización de bebidas alcohólicas y su eventual impacto en restaurantes, hoteles, bares, bodegas y MYPE.

Raúl Castro, gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, sostuvo que las decisiones regulatorias deberían evaluar también sus efectos en producción, inversión y competitividad.

“Necesitamos reglas predecibles y políticas sustentadas en evidencia que permitan fortalecer la actividad formal”, afirmó.

La SNI informó anteriormente que la cerveza concentra una proporción importante de la recaudación del ISC y que el sector aporta miles de millones de soles anuales en impuestos.

Una cadena que va más allá de la producción de cerveza

Las cifras muestran que la actividad cervecera se relaciona con múltiples sectores de la economía peruana.

Además de las empresas fabricantes, participan distribuidores, bodegas, restaurantes, hoteles, bares, proveedores y trabajadores vinculados a la cadena de abastecimiento y servicios.

El foro también abordó desafíos relacionados con sostenibilidad, economía circular, uso eficiente del agua, innovación y formalización.

“Desde el Comité de Fabricantes de Cerveza venimos impulsando una agenda que busca poner en valor el aporte de la categoría y, al mismo tiempo, generar espacios de diálogo entre la industria, el sector público y los distintos actores de nuestra cadena”, señaló Hernando Cáceres, presidente del Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI.

El impacto económico de la cerveza, por tanto, no termina cuando una botella o una lata llega al consumidor: se extiende hacia una red de actividades y negocios que forman parte de su producción y comercialización.