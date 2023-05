Han pasado casi cinco meses desde que el ingeniero Carlos Pagador Moya asumió la gerencia general del Proyecto Especial Chavimochic(PECh). El mismo tiempo desde que la Junta de Usuarios de Agua de Moche, Virú y Chao, le exigió públicamente a esta gerencia dar detalles sobre los 140 millones de soles que más de 50 empresarios pagaron porque confiaban en la culminación de la presa Palo Redondo.

Por supuesto, este fue uno de los pasivos que le tocó asumir al funcionario designado por César Acuña.

Responde

En el sector privado todavía existen dudas en torno al dinero que iba a un fideicomiso y era intangible. El problema que advirtieron a inicios de año no es reciente.

El gerente Carlos Pagador, vinculado en su momento con la Junta de Riego Presurizado de Moche, Virú y Chao, dice ya tener un panorama más claro de la situación y asegura que ya informaron al Consejo Regional y a la Contraloría. Sostuvo que el dinero no desapareció.

“Básicamente, no se había trasladado la información total. Se pagaba desde el año 2015 un supuesto anticipo por la Tercera Etapa de Chavimochic que no se ha hecho, pero que ese pago estaba reemplazando a uno que se ejecutó, pero no en su totalidad, desde el año 2004 hasta el 2014 que era por la primera y segunda etapa”, indicó.

Situación

Desde la Junta de Usuarios habían manifestado que el dinero pudo haber tenido otro destino. Moya Pagador, lo descarta.

“La administración pública es transparente, así que cualquier ciudadano lo puede pedir y cumpliendo las normas de transparencia se dice, no hay ningún problema. Te comento, son 86 mil páginas que hay que revisar”, mencionó.