El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento oficial en el que expresó su rechazo a la detención de dos ciudadanos colombianos en la zona de Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas.

La cancillería señaló que el Gobierno de Colombia no reconoce la autoridad peruana sobre dicha área y que la intervención de las autoridades peruanas carece de legitimidad.

En el comunicado, la institución afirmó que los detenidos se encontraban realizando estudios técnicos para la ampliación del muelle Victoria Regia, en Leticia, y que sus actividades no representaban un riesgo para la integridad nacional del Perú. Además, subrayó que el consulado colombiano en Iquitos está prestando asistencia consular, en el marco de la Convención de Viena, para garantizar que se respete el debido proceso.

Colombia sostuvo que la formación fluvial conocida como isla Santa Rosa surgió después del acuerdo binacional de 1929 y acusó a las autoridades peruanas en el área de haber sido “impuestas de manera unilateral”. El Ministerio reiteró su exigencia de liberación inmediata y la necesidad de resolver el caso a la brevedad.

Pese a la tensión, el Gobierno colombiano manifestó su disposición a tratar este y otros temas bilaterales con el Perú mediante canales diplomáticos, resaltando la importancia de los lazos históricos y la cooperación entre ambas naciones.