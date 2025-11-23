Un fatal choque por alcance entre dos camiones paralizó este domingo la circulación en la Panamericana Norte. El incidente, ocurrido en el sector del peaje de Huacho —un tramo de alto tránsito—, provocó la muerte de uno de los conductores y generó preocupación entre los transportistas que recorrían el norte chico. La vía quedó parcialmente restringida mientras las autoridades acudían al lugar para atender la emergencia.

Según Canal N, el accidente se registró en el tramo de la Panamericana Norte comprendido entre los kilómetros 124 y 134, que une Huacho con la zona de Chancay.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los tráileres permanecía semiestacionado al borde de la carretera —presuntamente para revisar un neumático— cuando otro vehículo de carga que avanzaba por la vía lo embistió por detrás.

La persona fallecida fue identificada como Avel Gálvez Enríquez. Las primeras indagaciones señalan que habría bajado de su tráiler rojo para revisar una llanta o efectuar una comprobación técnica, pero no colocó señales de seguridad que alertaran a los demás conductores. Esta omisión habría facilitado que el camión de placa ALZ-703 lo impactara con fuerza. El golpe fue tan violento que Gálvez murió de manera inmediata al ser arrollado por la unidad en movimiento.

Las imágenes registradas en la zona evidencian el grave estado en que quedaron ambas unidades tras el impacto, una de ellas destinada al traslado de agregados y material mineral. En el área se detectó un intenso olor a gas que emanaba del tráiler blanco, lo que motivó la intervención de los Bomberos, quienes realizaron labores de control para evitar una posible fuga que pusiera en peligro a los conductores que circulaban por el lugar.

Al lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional, unidades de Bomberos y personal del Ministerio Público, encargado del levantamiento del cuerpo y de las diligencias iniciales. Durante estas labores, la Panamericana Norte quedó parcialmente bloqueada para permitir la remoción de los vehículos y las pericias que determinarán las causas del siniestro. Solo se habilitó un carril en cada sentido de manera temporal, lo que ocasionó una fuerte congestión en la zona.

El cuerpo de Avel Gálvez fue llevado a la morgue de Huacho, mientras que el chofer del tráiler blanco quedó a disposición de la comisaría para cumplir con las diligencias de ley. Las autoridades continuarán las investigaciones a fin de establecer si el siniestro estuvo relacionado con una maniobra imprudente, exceso de velocidad o alguna falla mecánica.