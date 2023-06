El parlamentario Juan Burgos Oliveros habló sobre la sentencia en segunda instancia contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. Asimismo, consideró que el partido Somos Perú tiene que asumir su responsabilidad.

“Él sabía de sus procesos y ahora se victimiza; él conocía quiénes eran parte de su equipo y el partido político Somos Perú es responsable de este descalabro para Trujillo”, enfatizó.

También mencionó que “Fernández se va a ir sin haber hecho nada”.

“Se corrió durante la emergencia por el ciclón Yaku, no se apareció para llevar ayuda”, agregó.

El parlamentario también se refirió a los reiterativos cuestionamientos que hace el mismo Arturo Fernández contra el primer regidor, Mario Reyna, quien debería asumir alcaldía de la ciudad.

“Por eso causa mucha gracia que ahora salga a denunciar supuestos hechos delictivos de su teniente alcalde. Qué raro, ¿no? Antes (Mario Reyna) no era malo, antes no era de APP, antes no era socio del exgobernador Luis Valdez”, comentó.