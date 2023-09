El gerente de Educación del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Camacho Paz, denunció en el Ministerio Público al consejero por la provincia de Pataz, Frank Solórzano Rojas, a quien acusa de haber cobrado su sueldo como profesor a pesar de no haber laborado en ese puesto.

El caso

El funcionario ingresó la querella la mañana de ayer en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. En su escrito indica que el militante del movimiento regional Trabajo más Trabajo habría realizado cobros indebidos, pues de enero de 2021 a febrero de 2022 no habría trabajado como docente en las instituciones educativas N° 80437 y N° 80449, ubicadas en los distritos de Chillia y Huayo, respectivamente. Sin embargo, según dice, le habrían depositado su sueldo todos los meses.

Por ello, Camacho pide “se determine la responsabilidad penal y se sancione la conducta ilícita del señor Frank Junio Solórzano Rojas, y de quienes resulten responsables por el cobro indebido de dinero, por el monto de S/ 10,075.91″.

El gerente de Educación indicó que la denuncia se sustenta en reportes que habrían emitido los directores de las instituciones educativas en donde dijo haber laborado el consejero.

“Ya he recabado información de parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Pataz, en donde él ha trabajado en tres escuelas al mismo tiempo y las distancias son muy largas, de seis horas, aproximadamente, entre cada plantel, y es imposible que él haya estado en las tres escuelas a la vez”, afirmó.

Frank Solórzano, en respuesta, afirmó que esta denuncia sería un “acto desesperado” de Camacho, pues él lo querelló en la Fiscalía por presuntamente tener títulos falsos.

“Hay certificados, he pedido a la Ugel Pataz para que me mande todas mis resoluciones de esos años que he trabajado. El gerente está cayendo en desesperación”, agregó.