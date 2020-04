Coronavirus Perú LO ÚLTIMO: fallecidos, casos confirmados y reportes del COVID-19 hoy viernes 10 de abril

9:15 17 regiones gastan menos del 20% de su presupuesto COVID-19

Defensoría del Pueblo advierte del escaso avance de la ejecución de los recursos que el Ejecutivo transfirió a las autoridades del interior. Comando contra el coronavirus, a cargo de Pilar Mazzetti, recorre el país para supervisar planes de contingencia ante la enfermedad.

La curva de casos por el nuevo coronavirus empieza a registrar niveles que genera preocupación en la opinión pública, sobre todo, respecto a lo que se viene en los próximos días en el marco del estado de emergencia que vive hoy el Perú. Por un lado, existe el temor de que en poco tiempo los hospitales al interior del país no puedan contener la demanda de atención médica que requieran los infectados.

8:30 Toque de queda será ahora de 6 de la tarde a 4 de la mañana

Decreto de Urgencia publicado en el Diario El Peruano señala que la inmovilización total ya no será de 6pm. a 5 am. del día siguiente.

Un nuevo Decreto de Urgencia por el estado de emergencia debido al Coronavirus dispone que la inmovilización social obligatoria (toque de queda) de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional

7:45 Cancelan los días de salidas diferenciadas para hombres y mujeres

“Solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado”, anunció hoy el gobierno, que también modificó el horario de la inmovilización social obligatoria.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso la cancelación de los días de salida diferenciadas para hombres y mujeres durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus (COVID-19). También hubo un cambio en el horario de la inmovilización social obligatoria de lunes a viernes.

7:15 Se elevan a 5256 los casos confirmados por COVID-19 en el Perú

La cifra de contagiados por coronavirus tuvo un nuevo incremento este jueves, pasando de 4.342 a 5256 , según el Minsa.

El Ministerio de Salud, informó este jueves que se elevó a 5256 el número de casos por coronavirus (COVID-19) en el país. Este anuncio se dio en el vigésimo quinto día del estado de emergencia y aislamiento social en el país.

7:00 Se eleva a 138 la cifra de personas fallecidas por coronavirus en Perú, según el Ministerio de Salud

La cifra de víctimas mortales por COVID-19 en nuestro país se elevó de 121 a 138. El Ministerio de Salud (Minsa) actualiza la cifra en la sala situacional en su página oficial.

El Ministerio de Salud informó este juevs que se elevó a 138 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país. Hasta ayer eran 121 víctimas mortales del COVID-19. La cifra de contagiados con COVID-19 sigue siendo 4342, según el Minsa. Un total de 3,614 casos positivos fueron confirmados por medio de pruebas moleculares, mientras que 728 con pruebas rápidas.

