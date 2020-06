Estas son las últimas noticias EN VIVO sobre la evolución del Coronavirus en Perú HOY. Casos confirmados, número de fallecidos por COVID-19 y toda la información sobre los casos de coronavirus, cuarentena y toque de queda en regiones del Perú según la conferencia de prensa del Presidente Martín Vizcarra el día de hoy 2 de junio.

10:38 Personal médico del Hospital María Auxiliadora pide mascarillas que realmente sea de protección

Las enfermeras y demás miembros del personal médico del hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores realizaron un plantón para solicitar la entrega de un adecuado material de protección.

Con pancartas en manos, ellos demandaron mascarillas y guantes de buena calidad, y no materiales de protección simples como los que les entregaron ya que no son de protección del coronavirus cuando atienden a los pacientes.

10:30 Familia de profesora con COVID-19 pide que hospital de Essalud permita ingreso de ventilador mecánico

Los hijos de una mujer diagnosticada con el nuevo coronavirus (COVID-19) pidieron que el Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho del Seguro Social de Salud (EsSalud) acepte el ingreso de un ventilador mecánico que ellos han alquilado para que sea usado para el tratamiento de su progenitora. Ellos temen que la salud de Elizabeth Carlota Cáceda Córdova, de 59 años, empeore.

La paciente, quien es profesora de una institución educativa del nivel de primaria, permanece en una cama de dicho nosocomio situado en Santa Anita. Su familia reunió S/ 5.000 para alquilar el ventilador mecánico. No obstante, en el hospital le indicaron no no estaba permitido el ingreso que este tipo de artefactos.

10:20 La Victoria: Desalojan a ambulantes en avenida Luna Pizarro por estado de emergencia (FOTOS)

En el día 79 de aislamiento social obligatorio, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en conjunto con personal del área de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, llegaron a la avenida Luna Pizarro, para desalojar a los vendedores ambulantes.

Al lugar se hizo presente integrantes de la policía montada a fin de agilizar el proceso de desalojo y evitar tener contacto con un posible portador del COVID-19. La operación de la PNP se dio en el marco del estado de emergencia extendido por el Gobierno para hacerle frente al nuevo coronavirus en nuestro país.

10:00 Sunedu: Universidades sin licencia avisarán seis meses antes si se acogen a ampliación de plazo de cierre

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó acerca del incremento del plazo de cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado con licenciada denegada. Ahora, tendrán hasta cinco años para cerrar sus puertas en una disposición a fin de asegurar la continuidad del servicio educativo dada la coyuntura por los efectos del estado de emergencia.

Mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD, publicada este martes en El Peruano, Sunedu enfatizó que las universidades y escuelas de posgrado que deciden acogerse a la ampliación del plazo de cese de actividades, deberán informarlo a la entidad mencionada seis meses antes del vencimiento del plazo declarado.

9:34 Un total de 339 transportistas de carga pesada dieron positivo a COVID-19

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que 339 transportistas de carga pesada dieron positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) durante una campaña de salud que se realizó por cuatro días consecutivos en el terminal portuario del Callao.

De los 2.220 que se sometieron a las pruebas rápidas para descartar el COVID-19, 16.7% dio positivo al testeo, indicó el MTC. La entidad recordó que la toma de muestras se enfocó en los transportistas de carga debido a que por la naturaleza de sus labores continuaron trabajando durante la actual emergencia sanitaria.

9:30 Mercado Unicachi reabrirá sus puertas este miércoles tras reforzar medidas sanitarias

El viceministro de Producción, José Salardi, informó esta mañana que el mercado Unicachi, situado en el distrito de Comas, el cual fue cerrado hace más de 18 días luego que más de 70 comerciantes dieran positivo a COVID-19, se reabrirá sus puertas este miércoles 3 de junio a primera hora.

De acuerdo con Salardi, el mencionado centro de abastos reforzó todas las medidas sanitarias dadas por el Ministerio de Producción (Produce) y por el Ministerio de Salud (Minsa) a fin de garantizar un espacio seguro para los comerciantes y los visitantes.

9:00 Comedores piden mínimas garantías para iniciar labores

Ante el anuncio del Ejecutivo respecto a que los comedores populares iniciarán sus labores este mes, la preocupación se ha apoderado de los dirigentes de estos locales al no contar con implementos de seguridad y kits de limpieza para evitar el contagio del coronavirus.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) promulgó una guía de lineamientos para el reinicio de los comedores. En infraestructura se pide realizar la limpieza y desinfección del local, que tenga iluminación y agua potable, tener los kits básicos de limpieza.

8:30 Colegio Médico propone que el Ejecutivo se preste balones de oxígeno para hospitales

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, propuso que el gobierno recurra a la industria metalúrgica para el préstamo de balones de oxígeno vacíos con el objetivo del abastecimiento de este insumo para los pacientes del coronavirus en los hospitales de Lima.

El especialista indicó que los productores industriales podrían surtir a más de 30 plantas de oxígeno medicinal que hay en la capital. Incluso, consideró que el Gobierno de Martín Vizcarra debería luchar contra el acaparamiento de este producto y el incremento de precios a nivel nacional ante la pandemia de la COVID-19.

8:00 Colegios privados pagarán multas hasta S/ 215,000 por no informar a padres de familia

Con una multa de hasta 215,000 soles serán sancionados los colegios privados que incumplan con informar a los padres de familia los costos del servicio educativo que ofrecen según el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1476 del Ministerio de Educación.

El documento establece que los colegios privados serán sancionados con una multa no menor de S/ 43,000 ni mayor de S/ 215,000 que serán impuestas y supervisadas por la Dirección Regional de Educación (DRE) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

7:40 Proponen reducción de 12% del sueldo de autoridades electas por voto popular

El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, propuso la reducción del 12% de la remuneración mensual de las autoridades elegidas por voto popular, funcionarios y servidores públicos de todas las entidades del Estado, que perciban más de S/10,000.

De acuerdo con el proyecto de ley de legislador de Alianza para el Progreso (APP), el monto recaudado de esa rebaja será destinado al Ministerio de Salud para contribuir con el ejecución de las acciones para detener la propagación del coronavirus.

7:20 Se eleva a 4,634 la cifra de fallecidos por COVID-19 en Perú

El Ministerio de Salud también informó que hay 170,039 contagiados a nivel nacional en el día 78 del estado de emergencia.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 1 de junio que se elevó a 4,634 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país.

7:10 Se eleva a 170.039 la cifra de casos positivos de coronavirus a nivel nacional

En el día 78 de aislamiento social por el COVID-19, el número de infectados se incrementó en más de 5.000 casos.

El Ministerio de Salud informó que los casos positivos de coronavirus en el Perú se elevaron a 170.039 este lunes 1 de junio en pleno estado de emergencia y aislamiento social obligatorio para combatir al COVID-19 en el país.

