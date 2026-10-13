La actriz y productora peruana Denisse Dibós volvió a compartir su experiencia como sobreviviente de cáncer de mama para promover la importancia de los controles médicos y la detección temprana de esta enfermedad, en el marco del mes de sensibilización que se desarrolla cada octubre.

Por octavo año consecutivo, Dibós participa como vocera de la Campaña Contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies, iniciativa que en 2026 celebra su decimosexta edición en el Perú y 34 años desde su lanzamiento internacional.

La artista sostiene que su compromiso con esta causa está relacionado con su propia experiencia y con los casos de cáncer de mama que han afectado a varias integrantes de su familia.

Denise Dibós recuerda los casos de cáncer de mama en su familia

La actriz explicó que, de las siete hermanas de su familia, tres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Una falleció y las otras dos lograron superar la enfermedad.

Asimismo, dos de sus sobrinas enfrentaron este diagnóstico. Una de ellas falleció y la otra sobrevivió, según el testimonio compartido por la artista.

Dibós también superó el cáncer de mama y, a partir de esa experiencia, ha impulsado mensajes dirigidos a promover la atención médica y el conocimiento de los antecedentes familiares.

“Por eso, cada año me siento más comprometida a promover el chequeo preventivo y mi propósito es recordarles, desde mi propia experiencia, que debemos aprender a no postergarnos”, expresó la actriz en el marco de la campaña de octubre de 2026.

¿Por qué es importante la detección temprana del cáncer de mama?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento son componentes fundamentales para reducir las muertes por cáncer de mama.

La enfermedad puede desarrollarse sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. Por ello, los profesionales de salud recomiendan evaluar la necesidad de exámenes de detección según la edad, los factores de riesgo y los antecedentes familiares.

El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) identifica los antecedentes personales y familiares de cáncer de mama entre los factores relevantes que deben considerarse durante una evaluación médica.

En ese contexto, Dibós recordó que muchas mujeres suelen anteponer las necesidades de sus familiares a su propio bienestar.

“Las mujeres estamos acostumbradas a cuidar a todos y muchas veces nos dejamos para después”, señaló.

Palacio de Gobierno se iluminó de rosa por la lucha contra el cáncer de mama

La campaña de sensibilización también incluyó la iluminación de color rosa del Palacio de Gobierno, realizada el 2 de octubre de 2026 en Lima.

La actividad contó con la participación de autoridades, representantes de organizaciones de apoyo a pacientes oncológicos y la actriz Denisse Dibós, quien asistió como vocera de la iniciativa.

Durante la ceremonia también se iluminaron la Municipalidad Metropolitana de Lima y la plaza de Armas como parte de las acciones simbólicas de concientización.

“Que esta luz rosa que hoy encendimos en Palacio de Gobierno sea un símbolo de esperanza, de solidaridad y de nuestro compromiso con todas las mujeres”, manifestó Dibós.

Campaña de Estée Lauder destinará fondos a pacientes con cáncer

La edición 2026 de la campaña contempla una acción de recaudación mediante productos especiales de las marcas Estée Lauder, Clinique y La Mer, comercializados exclusivamente a través de Falabella, según la información proporcionada por los organizadores.

La compañía anunció que el 100 % de las ventas de estos productos será destinado a la causa, mediante aportes canalizados a través de la Alianza de Apoyo al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (ALINEN).

Esta organización desarrolla iniciativas de apoyo médico y económico para pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad.

La campaña busca contribuir a programas de asistencia y a servicios vinculados con la detección y atención del cáncer de mama. La distribución específica de los recursos deberá corresponder a las condiciones anunciadas por los organizadores.

¿Qué controles ayudan a detectar el cáncer de mama?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y organismos internacionales especializados destacan la importancia de conocer los cambios habituales en las mamas y buscar atención médica cuando aparecen signos sospechosos.

Entre ellos se encuentran la aparición de un bulto, cambios en la forma o tamaño de la mama, alteraciones de la piel o secreciones inusuales por el pezón.

La mamografía es una de las principales herramientas de detección en las edades y condiciones en las que está indicada. El momento y la frecuencia de los controles deben establecerse según la evaluación profesional y los antecedentes de cada persona.

Conocer el propio cuerpo es importante, pero la autoexploración no sustituye los exámenes de detección ni la evaluación médica.

Denise Dibós comparte un mensaje para las mujeres

Más allá de las actividades de octubre, la actriz destacó que su experiencia con el cáncer le permitió reflexionar sobre la importancia de atender la salud y disfrutar el tiempo junto a sus seres queridos.

“Pero tampoco posterguen vivir. Abracen, digan ‘te quiero’, persigan sus sueños y disfruten de la vida y la salud que tienen”, expresó.

La artista resumió su mensaje con una frase dirigida a quienes suelen aplazar sus controles y decisiones personales:

“Hay muchas cosas que podemos dejar para mañana. Nuestra vida, no”.