Por la obra de pistas del centro de Piura que se destruyó con las primeras lluvias de esta temporada, el procurador de la Municipalidad Provincial de Piura, Edson Montalbán Sandoval, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios al exalcalde Juan José Díaz Dios, por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y peculado doloso. La obra está valorizada en más de 7 millones de soles. El anuncio de esta denuncia lo hizo el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, durante el balance de sus 100 primeros días de gestión.

VER MÁS: Alcalde de Piura anuncia que recibió un déficit de 29 millones de soles

Fiscalía

La denuncia fue presentada el viernes último e incluye al exjefe de la Oficina de Logística, Eliseo Ticliahuanca Campoverde; así como al exproyectista del expediente técnico, Pedro Pablo Palacios Almendros; al exjefe de la División de Estudios y Proyectos, José Manuel Puycan Maldonado; y al exjefe de la Oficina de Infraestructura, Lenin Antonio Talledo Peña.

A la exautoridad edil se le acusa de delegar representación a Talledo Peña para aprobar el expediente técnico de medidas COVID-19, del proyecto “Rehabilitación de calles Junín, Cusco, Arequipa, Tacna, Libertad, Lima, Moquegua, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Miguel Grau, Ica, Callao y Huánuco de Piura”.

Sobre este punto, según el procurador, se acredita la comisión del delito de omisión de actos funcionales, por parte de los exfuncionarios y servidores de la municipalidad, así como del proyectista del expediente técnico y los que resulten responsables, quienes elaboraron y aprobaron el expediente técnico de la obra sin tomar las previsiones del caso.

Los huecos de las vías se siguen agrandando.

Agrega que esto fue advertido por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la cual recomendó que donde se evidencian fallas estructurales severas se deberá proyectar pavimentar y donde existan cuencas con mal drenaje deberá analizarse el empleo de pavimento rígido.

“Sin embargo, el expediente técnico no cumplió con dichas recomendaciones, por lo que como consecuencia de las precipitaciones pluviales que se han suscitado en nuestro departamento, especialmente en nuestra ciudad de Piura, las pistas rehabilitadas muestran daños estructurales y un evidente estado calamitoso, lo que conllevó a la pérdida de dinero presupuestado para dicha obra”, señala el procurador.

Respecto del delito de peculado doloso agravado, Montalbán Sandoval indica que existe responsabilidad por parte de los denunciados, toda vez que estos, al ser funcionarios y aprovechándose de sus cargos, favorecieron indebidamente a la empresa contratista, a fin de que ejecute la obra en cuestión, omitiendo lo observado por la ARCC.

“Se ha ejecutado una obra con un expediente técnico defectuoso, que ya había sido observado por la ARCC, respecto de la forma como debía construirse las pistas y veredas señaladas en el expediente técnico. Esto ha originado una pérdida de 7´666,584 soles”, precisó el procurador edil.

PUEDE LEER: Pronte asegura que alertaron las deficiencias en defensas ribereñas del río Piura

Defensa

El exalcalde de Piura, Juan José Díaz Dios , dijo que aún la denuncia no ha sido ingresada porque “para que ingrese la denuncia debe aparecer el correo de confirmación. Es lo que te decía. Irregularidades hasta en esto”.

Díaz Dios subrayó que “ya era hora” que la Municipalidad Provincial Piura denuncie los hechos.

“Ya era hora, si no denunciaban ellos, lo hacía yo, lo que han denunciado ellos son los hechos...este problema de las pistas va a tener casi dos meses”, explicó Díaz.

Puntualizó que gracias a la presión realizada por un grupo de regidores de la minoría, recién están viendo la posibilidad de contratar un peritaje.

“Qué denuncian van a presentar si no hay peritaje, esto es absolutamente grave porque de lo que he escuchado al señor Madrid, están orientando la denuncia en tema del expediente, esa es una de las posibilidades que haya fallado el expediente, sin embargo el actual gerente dice que la garantía de todas maneras va porque ha fallado la pista en zonas altas, y no es porque no tuvo canaletas, es porque no se hizo el drenaje, en donde por gravedad discurre el agua”, aseveró Díaz.

Agregó que existiría un interés político de “sacrificar” Piura para hacer daño a un exalcalde.

“No han movido un dedo desde la declaración del gerente, parece que existe un interés político de sacrificar a Piura para dañar a un exalcalde. Se necesita un peritaje sobre lo que detectó el Colegio de Ingenieros, sobre el mal manejo de la compuertas del río Piura. El agua empozada sumado a un posible mal manejo de materiales explica lo que ha sucedido...urge hacer un peritaje y no echar tierrita”, dijo Juan José Díaz Dios.

Finalmente, mencionó que se someterá a todas las indagaciones.