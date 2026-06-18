Una nueva especie de planta endémica fue descubierta en el Bosque de Protección Pui Pui, en la región Junín, un hallazgo que pone de relieve la riqueza biológica de la selva central peruana y la importancia de conservar sus ecosistemas.

La especie fue denominada Saurauia vanderwerffii y fue descrita por los investigadores Rodolfo Vásquez-Martínez y Rocío del Pilar Rojas-Gonzáles, especialistas vinculados al Jardín Botánico de Missouri y al Herbario Selva Central Oxapampa (HOXA).

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica argentina Lilloa.

La planta solo habita en el Bosque de Protección Pui Pui

La nueva especie se encuentra exclusivamente en los bosques montanos del Bosque de Protección Pui Pui, dentro del ecosistema de Yungas, entre los 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Entre sus principales características destacan sus sépalos de color rojo, pétalos rosados y flores con un diámetro que oscila entre 12 y 14 milímetros.

Con este descubrimiento, el número de especies del género Saurauia registradas en el Perú asciende a 12, de las cuales siete son endémicas.

Especialistas proponen que sea catalogada como En Peligro Crítico

Los investigadores plantean que Saurauia vanderwerffii sea clasificada como En Peligro Crítico (CR), de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La propuesta se sustenta en que solo se conoce una población de esta especie, la cual ocupa un área muy reducida y enfrenta amenazas derivadas de la quema de bosques en sectores cercanos al área natural protegida.

Sernanp destaca el valor científico del Bosque de Protección Pui Pui

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, destacó que el Bosque de Protección Pui Pui constituye el principal refugio conocido de esta nueva especie.

Asimismo, señaló que este descubrimiento reafirma el papel estratégico de las áreas naturales protegidas del país para la conservación de especies endémicas y la generación de conocimiento científico.