Pese a los cuestionamientos que marcaron su paso por cargos de confianza, Patricia Alcántara Guerrero regresa a la Municipalidad Distrital de El Tambo.

La ingeniera civil fue designada como nueva gerente de Desarrollo Económico, una decisión que ha vuelto a generar debate debido a los antecedentes de su gestión.

Alcántara dejó la Gerencia Municipal tambina tras permanecer apenas 108 días en el cargo y posteriormente fue cuestionada como gerente de Seguridad Ciudadana de Huancayo.

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