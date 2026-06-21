Con motivo del Día del Padre, especialistas del Área Laboral de EY Perú recordaron las principales licencias y beneficios laborales que tienen los padres trabajadores en el país, medidas que buscan fortalecer el vínculo familiar y atender situaciones especiales vinculadas con la crianza y el cuidado de los hijos.

Desde 2018, la licencia por paternidad en el Perú se amplió a 10 días calendario consecutivos, convirtiéndose en uno de los derechos más importantes para los trabajadores que se convierten en padres.

Licencia por paternidad puede extenderse hasta 30 días

Todo padre trabajador tiene derecho a una licencia remunerada de 10 días calendario consecutivos. Este beneficio puede utilizarse desde la fecha de nacimiento del hijo, desde el alta médica de la madre o del recién nacido, o tres días antes de la fecha probable de parto, acreditada mediante certificado médico.

Asimismo, la licencia puede ampliarse a:

20 días calendario por nacimientos prematuros o partos múltiples.

30 días calendario cuando el recién nacido presenta una enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, o si la madre presenta complicaciones graves de salud.

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras se encuentra de licencia por maternidad, el padre asume dicho beneficio con goce de haber.

Asignación familiar y licencia por adopción

Los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a percibir una asignación familiar equivalente al 10 % de la Remuneración Mínima Vital, siempre que acrediten la existencia de uno o más hijos.

En tanto, la licencia por adopción contempla 30 días naturales con goce de haber, contados desde la entrega oficial del menor, siempre que este tenga menos de 12 años.

Licencias por fallecimiento y enfermedad grave de familiares

Los trabajadores pueden acceder a una licencia de cinco días calendario en caso del fallecimiento de un hijo, cónyuge, padres o hermanos. El plazo puede extenderse entre uno y dos días adicionales cuando el deceso ocurre en una localidad diferente a la del centro laboral.

Además, tanto en el sector público como privado existe una licencia remunerada de hasta siete días calendario para atender a familiares directos que padezcan una enfermedad grave o terminal, o que hayan sufrido un accidente de riesgo.

Si se requiere un mayor periodo, pueden concederse hasta 30 días adicionales, descontados del periodo vacacional.

Permisos para atender a hijos con discapacidad

Los trabajadores también tienen derecho a permisos con goce de haber para acompañar a hijos menores con discapacidad, personas bajo tutela o adultos dependientes con discapacidad que requieran asistencia médica o terapias de rehabilitación.

Este beneficio contempla hasta 56 horas al año, continuas o alternas.

Sunafil puede imponer multas de hasta S/288 mil

Mauro Ugaz, socio del Área Laboral de EY Perú, señaló que si un empleador incumple estos derechos, el trabajador puede presentar una carta exigiendo el respeto de las normas.

“De persistir la infracción, puede iniciar acciones judiciales o denunciar ante Sunafil. Las multas podrían variar entre S/14.465 y S/288.915, dependiendo del número de trabajadores afectados”, explicó.

¿Cómo se encuentra Perú frente a otros países?

En América Latina, Costa Rica lidera con 28 días de licencia por paternidad para trabajadores del sector público y ocho días en el privado. Colombia, Venezuela y Paraguay conceden 14 días, mientras que Argentina, República Dominicana y Guatemala solo otorgan dos días.

A nivel mundial, Finlandia encabeza la lista con casi siete meses de licencia remunerada para cada padre. Suecia ofrece 16 meses por familia, mientras que Estados Unidos no contempla una licencia parental pagada a nivel nacional.