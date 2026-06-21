El rol de proveedor del hogar lleva a muchos padres de familia a desempeñar labores exigentes que terminan afectando seriamente su salud. El director del hospital Daniel Alcides Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, señaló que las osteopatías degenerativas son una de las enfermedades más frecuentes entre los varones.

Artrosis y problemas metabólicos afectan a cientos de pacientes

Según explicó, las artrosis de rodilla, hombro y cadera son recurrentes debido a la carga excesiva de peso durante años, lo que provoca desgaste de los cartílagos y de las articulaciones, generando dolor y limitación funcional.

Añadió que los conductores de transporte público están expuestos constantemente a accidentes de tránsito, los cuales ocasionan lesiones en brazos y piernas que requieren prolongados procesos de rehabilitación. En los casos de lesiones neurológicas, las secuelas pueden derivar en discapacidad.

Asimismo, indicó que el sedentarismo ha incrementado los casos de diabetes e hipertensión arterial. El hospital Carrión atiende diariamente a unos 800 pacientes en consultorios y programas de salud, de los cuales alrededor de 300 son varones, muchos de ellos padres que presentan trastornos metabólicos.

Obreros y mineros expuestos a enfermedades y accidentes

Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Raúl Ariste, manifestó que los obreros de construcción civil, en su mayoría padres de familia, sufren frecuentes lesiones en la columna vertebral por el esfuerzo físico y la carga constante de cemento, hormigón y fierros durante las labores de construcción.

Estas afecciones generan intensos dolores que se irradian desde la zona lumbar hacia las extremidades inferiores. Ante ello, demandó reforzar el uso de equipos de protección personal (EPP) y evitar la manipulación excesiva de peso.

Ariste también advirtió que los trabajadores de construcción permanecen hasta ocho horas expuestos a la radiación solar y al polvo, mientras que los mineros que laboran en socavones están expuestos a enfermedades pulmonares.

Trabajadores sin seguro quedan vulnerables

El dirigente sindical cuestionó que, por ley, los trabajadores deban acumular tres meses de aportes a EsSalud para acceder plenamente a la atención médica, pese a estar expuestos a accidentes laborales desde el inicio de sus actividades.

Indicó además que muchos accidentes ocurren cuando los trabajadores carecen de contrato formal, situación que los deja en una condición de vulnerabilidad junto con sus familias, que dependen económicamente de ellos.