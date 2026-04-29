En el marco del Día del Trabajo, que se conmemora cada 1 de mayo, especialistas destacan que ingresar a planilla no solo garantiza un salario, sino también acceso a seguros que protegen al trabajador y su familia.

Según explicó Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), estos beneficios suelen ser poco conocidos por los trabajadores.

“Muchas veces las personas no son conscientes de todo lo que incluye estar en planilla. Los seguros no son un extra, son una red de protección clave frente a riesgos que pueden afectar la salud y la estabilidad familiar”, señaló.

Los cinco seguros que recibes al ingresar a planilla

Al iniciar un empleo formal, los trabajadores acceden automáticamente a diferentes coberturas que los protegen ante diversas situaciones.

1️⃣ EsSalud y EPS: atención médica garantizada

Al ingresar a planilla, el trabajador accede al Seguro Social de Salud (EsSalud), que permite recibir atención médica en su red de hospitales y centros de salud.

Además, algunas empresas ofrecen una Entidad Prestadora de Salud (EPS), que complementa la cobertura y permite atenderse en clínicas privadas.

2️⃣ Seguro Vida Ley: protección desde el primer día

El Seguro Vida Ley es obligatorio desde el inicio del vínculo laboral.

Este seguro cubre:

Fallecimiento por causas naturales o accidentales

Indemnización para beneficiarios

Invalidez total y permanente del trabajador

3️⃣ Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Este seguro aplica para trabajadores que realizan actividades consideradas de alto riesgo, como:

Construcción

Minería

Manufactura

Incluye cobertura médica y pensiones en caso de accidentes o enfermedades laborales.

4️⃣ Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Sepelio (AFP)

Los trabajadores afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) cuentan con un seguro que cubre:

Invalidez total o parcial

Pensión para familiares en caso de fallecimiento

Gastos funerarios

Este beneficio depende del cumplimiento de los aportes establecidos.

5️⃣ Seguro de Formación Laboral (FOLA) para practicantes

El Seguro de Formación Laboral (FOLA) es obligatorio para practicantes preprofesionales y profesionales.

Incluye:

Atención médica por accidentes

Indemnización por invalidez

Gastos de sepelio

Atención médica por enfermedades

Formalidad laboral fortalece la seguridad económica familiar

Especialistas destacan que conocer estos beneficios permite tomar decisiones laborales más informadas y aprovechar al máximo la protección disponible.

En un contexto donde la informalidad laboral continúa siendo alta, el acceso a seguros representa un respaldo importante ante emergencias médicas o situaciones inesperadas.

“Es clave que más personas conozcan estos beneficios. No solo protegen al trabajador, sino que también ayudan a prevenir contingencias económicas que pueden impactar a toda la familia”, añadió Chávez de Piérola.