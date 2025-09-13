La presidenta Dina Boluarte felicitó la unidad de los peruanos tras la victoria del pan con chicharrón en el mundial de desayunos, superando a la arepa venezolana.

Este mensaje lo dio durante el lanzamiento nacional del terminal portuario multipropósito de Eten, en la región Lambayeque.

Dina Boluarte destacó que el pan con chicharrón es un desayuno nutritivo, hecho con amor y esfuerzo de miles de emprendedores peruanos.

“Hoy también quiero felicitar la muestra de unidad de todos los peruanos, quienes hicieron posible que nuestro sabroso pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del mundo ”, indicó Dia Boluarte.

Además, la mandataria resaltó que esta victoria representa cómo la unidad nacional puede llevar a grandes triunfos en diversos ámbitos, desde la gastronomía hasta la educación, salud e infraestructura.

¡Perú es clave! 🇵🇪🇵🇪

El pan con chicharrón es campeón del sabor y motor de una economía que reconoce a la gastronomía como emblema de peruanidad y progreso. #PonlePunchePerú💪🏽 pic.twitter.com/03Q6sDzZbB — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 13, 2025

Concluyó diciendo que, con unidad, el país puede seguir avanzando y construyendo un mejor futuro para todos los peruanos.

En tanto, en la red social “X” Presidencia Perú escribió: "¡El Perú es clave, campeón e inigualable! Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico. Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo".

¡El Perú es clave, campeón e inigualable!

Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico. Una vez más queda demostrado que nuestra sazón es única en el mundo. #PonlePunchePerú 🇵🇪🥳 pic.twitter.com/vmiSFyXMz5 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 13, 2025