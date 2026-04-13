La Oficina Nacional de Procesos Electorales () inició la recepción de las primeras actas de votación enviadas por ciudadanos peruanos residentes en el extranjero en el marco de las Elecciones Generales 2026. El arribo de este material se realiza en territorio nacional como parte del proceso de consolidación de resultados provenientes de distintas partes del mundo.

De acuerdo con lo informado por la Cancillería, el primer envío llegó desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Horas más tarde, un segundo grupo de documentos arribó al país procedente de Argentina, acompañado por personal consular.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | Llegó a Lima el primer grupo de votos y actas del exterior procedentes de La Paz, Bolivia. La cónsul general del Perú, Elizabeth Castro, garantizó la cadena de custodia hasta su entrega a la ONPE, cumpliendo con los protocolos de seguridad… pic.twitter.com/31TOrs4ncY — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 13, 2026

Traslado de material desde el exterior

El envío de las actas se realizó bajo resguardo durante todo el trayecto hasta su llegada al país. La cónsul general del Perú, Elizabeth Castro, informó que el traslado se efectuó cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos.

Este proceso forma parte de la coordinación entre entidades electorales y representaciones consulares en el exterior. La finalidad es asegurar que la documentación llegue en condiciones adecuadas para su procesamiento.

Participación de peruanos fuera del país

Según el padrón electoral, más de un millón de ciudadanos residentes en el exterior estuvieron habilitados para participar en estos comicios. La distribución de electores se concentra principalmente en América y Europa, con una menor presencia en otras regiones.

Entre las jurisdicciones consulares con mayor número de votantes figuran Buenos Aires, Santiago, Madrid y Barcelona. También destacan ciudades como Milán y varias localidades de Estados Unidos, entre ellas Paterson, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Washington D. C.