La Policía Nacional del Perú anunció la ejecución de operativos en todo el país con el fin de supervisar el cumplimiento de la denominada Ley Seca durante el proceso electoral. Esta disposición forma parte de las medidas establecidas para las Elecciones Generales 2026 y busca mantener condiciones de orden durante la jornada.

La restricción fue dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de la normativa vigente en periodos electorales. La medida prohíbe la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional durante un tiempo determinado.

Vigencia de la medida

El periodo de aplicación de esta disposición comprende desde las 8 de la mañana del sábado 11 de abril. La restricción se mantendrá de forma continua hasta las 8 de la mañana del lunes 13 de abril.

Durante este intervalo, las autoridades realizarán acciones de control para verificar el cumplimiento de la norma. Estas labores estarán a cargo de efectivos policiales en coordinación con fiscalizadores electorales.

Como parte de las acciones previstas, la Policía reforzará el patrullaje en espacios públicos y zonas de alta concurrencia. Estas intervenciones buscan prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo de los comicios.

El despliegue se realizará en distintas regiones del país con el objetivo de asegurar el orden público. Las autoridades han indicado que estas acciones se desarrollarán conforme a la normativa vigente.

Para evitar cualquier sanción, los establecimientos deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

Medida Descripción Suspensión de ventas Interrumpir la comercialización de bebidas alcohólicas desde las 8:00 a. m. del sábado 11 hasta las 8:00 a. m. del lunes 13 Retiro de exhibición Quitar las botellas de licor de anaqueles, barras y refrigeradoras durante el periodo de restricción Comunicación interna Informar al personal y a los clientes sobre la prohibición vigente y conservar evidencia de estos avisos

¿Qué pasa si no respeto la norma?

Desde el Ministerio del Interior se recordó que el incumplimiento de esta disposición constituye una infracción. Esta falta se encuentra contemplada en el inciso a) del artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones.

En ese contexto, se precisó el tipo de sanciones que podrían aplicarse a quienes no respeten la medida. Se indicó lo siguiente “Las personas que vulneren esta disposición serán pasibles de multas no menores a S/ 3390”.

Además de las sanciones económicas, también se contemplan medidas contra establecimientos comerciales. Los locales que incumplan la normativa podrían ser clausurados e inhabilitados por las autoridades correspondientes.

La Policía informó que sus intervenciones se realizarán respetando los derechos fundamentales de las personas. Estas acciones priorizan la prevención y el diálogo como parte del control del orden público.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para acatar las disposiciones establecidas durante el proceso electoral. Las autoridades buscan garantizar que la jornada se desarrolle en un entorno adecuado para la participación ciudadana.