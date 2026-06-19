El embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, subrayó este jueves los avances en la relación económica y comercial entre Perú y China durante la ceremonia por el primer aniversario de operaciones del megapuerto de Chancay.

En declaraciones a los medios de comunicación, el diplomático manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos durante el primer año de operaciones del megapuerto y destacó que el megapuerto “trae un gran impacto en la influencia del Perú” en el Asia Pacífico.

“El puerto Chancay tiene, como un puerto moderno, más modernizado y con tecnologías más avanzadas, con mercados prometidos de Asia-Pacífico, líneas directas; entonces crea nuevas oportunidades, nuevos mercados y gran impacto a Perú. Perú está en este momento en buena posición“, declaró.

En ese contexto, Yang sostuvo que el desempeño del megapuerto de Chancay ha operado “arriba de las expectivas” proyectadas. No obstante, señaló que “todavía necesitamos el apoyo de toda la comunicad peruana para continuar este trabajo”.

A un año de su puesta en funcionamiento, los indicadores del megapuerto de Chancay reflejan resultados que respaldan las expectativas generadas por el proyecto. De acuerdo con Song Yang, el terminal ha movilizado exportaciones por más de 3,500 millones de dólares y ha contribuido con una recaudación tributaria superior a los 1,000 millones de soles para el Estado peruano.

Más allá de los beneficios para el comercio internacional, el megapuerto de Chancay estaría generando un efecto positivo en la economía local, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo en el norte chico del país.

Además de su impacto económico, el megapuerto contribuye a la creación de puestos de trabajo, ya que más del 50% de sus trabajadores son residentes de Chancay.

“Estamos satisfechos con este éxito del puerto de Chancay y felicito al puerto de Chancay. (Me) gustaría también confirmar nuestro apoyo y nuestra posición firme de compartir un futuro [...] con el pueblo hermano del Perú”, enfatizó el embajador chino.