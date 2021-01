Seis jóvenes que están entre los 18 y 35 años comprendieron que no hay nada más importante que la salud; actualmente se vienen recuperando de la nueva variante del COVID-19 y en sus testimonios buscan concientizar a toda una población.

Estos jóvenes luchan por sus vidas en diferentes hospitales y Villas de EsSalud; además, son parte de las recientes estadísticas de la Unidad de Inteligencia Sanitaria.

Esta revela que en los hospitales de EsSalud, se ha registrado ingresos de pacientes entre los 18 y 34 años a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) y hospitalización.

Desde EsSalud se precisó que estos pacientes presentaron fiebre alta, neumonía y falta de oxígeno, por lo que algunos requirieron de monitorización y otros de ventilación asistida.

CALLAO

Desde la Villa EsSalud Mongrut en el Callao, Ventura Ponte (29), Gerson Jhony Medina (29) y Erick Gamboa (31) enviaron un mensaje a la juventud peruana y a la población en general a que entiendan que el COVID-19 es una enfermedad real que ataca sin distinción de edad.

Ventura Ponte, explicó, que se contagió al retirarse la mascarilla cuando realizaba su labor de supervisión de envíos de mercadería. “Como ha pasado el tiempo y nunca me contagié, creí que no llegaría a pasar, me retiraba la mascarilla porque por mi trabajo de campo sentía calor. Cuídense, los hospitales están colapsando”, añadió.

“No es una broma. Seré más responsable, uno cuando es joven accede a la invitación de amigos, no vayan a reuniones en grupos porque luego no encuentran cama”, aconsejó Gerson Medina.

Por su parte, Erick Gamboa, comentó que contrajo el virus en el transporte público. “Creo que me contagié en los buses que van llenos. El 31 de diciembre salí a comprar un pollo a la brasa, a los días empecé a sentir dolor de garganta, fiebre y llegué a necesitar oxígeno”, recordó.

PIURA, CHICLAYO Y CUSCO

Desde la Villa EsSalud Piura, Danny Nima (32), es un técnico mecánico que se infectó por conversar sin mascarilla con sus compañeros. “Luego de infectarme infecté a mi esposa y a mi cuñado. De aquí en adelante mi vida comienza de cero. No bajemos la guardia. El virus aún está”, sostuvo.

Asimismo, desde Ferreñafe, Jesús Junior Racchumi (26), dijo que contrajo la enfermedad en su cumpleaños, porque dejó ingresar a su casa a amigos y familiares. “El virus está mutando y ahora ataca a los jóvenes. Creemos que somos fuertes y que no nos va atacar. Cuidémonos”, advirtió.

Finalmente, desde Cusco, en el Hospital Adolfo Guevara Velasco, Fredy Boza Choquehuanca (34), se lamentó por organizar una reunión en su casa por Navidad. “Contagié a mi mamá y a varios miembros de mi familia. Empecemos cuidándonos nosotros para cuidar a nuestros seres queridos”, indicó.

