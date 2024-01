Entre el 17 y 22 de enero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgará la buena pro del proyecto de recuperación del borde costero de los balnearios Las Delicias (Moche), Buenos Aires (Víctor Larco) y Huanchaco.

La segunda licitación sigue en marcha, hay cinco empresas interesas; sin embargo, ha surgido una corriente de oposición que ya entabló contacto con el MTC a través del congresista Carlos Enrique Alva, según precisó Manuel Soto Cáceres , presidente de la Comisión Especial para la Recuperación del Borde Costero.

Marcan distancia

Por esta situación, el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel , junto a otras autoridades locales y el mismo Manuel Soto, suscribieron un oficio y hoy lo enviarán a la directora de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del MTC, Svetlana Tarasova . El objetivo es garantizar la culminación de este proceso y no su postergación.

“El concurso debe continuar, eso es lo que pensamos como autoridades. Incluso el gobernador regional se ha unido a estas gestiones para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por fin concluya este proyecto que viene desde hace muchísimos años”, indicó Cadenillas.

Precisamente, en ese mismo oficio, también se informa a la funcionaria Tarasova “sobre la reunión del congresista Alva y cinco personas” en la que se acordó ir a Lima para sostener con ella una mesa de trabajo.

“El objetivo de la reunión es plantear modificaciones para mejorar el expediente técnico de un proyecto aprobado técnica y económicamente, y que se encuentra en pleno proceso de licitación pública”, se lee en el oficio.

Situación

La reunión se realizó el pasado 11 de enero y fue registrada a través del portal de Facebook del Colectivo Comunidad Consciente. Ahí uno de sus participantes concluye en que el proceso de licitación pública se caerá.

V “Desde mi punto de vista este proceso debe detenerse porque persisten problemas técnicos de fondo”, dijo Luis Montes, quien se presentó a la reunión como representante del Colegio de Biólogos.

VER AQUÍ: MTC lanza convocatoria para ejecución del proyecto de mejoramiento del borde costero de Trujillo

Por la región

Como se sabe, en los últimos años, desde el Gobierno se dispusieron hasta siete declaratorias de estado de emergencia, pero nunca antes La Libertad estuvo tan cerca al inicio de los trabajos de este proyecto.

“Para ese tipo de reuniones, el congresista debió convocar a todas las autoridades. No he visto a ningún alcalde de los distritos afectados; no ha estado presente ni el alcalde de Trujillo ni el gobernador regional. Kike Alva debió convocar a todos los alcaldes, pero si no llegaban debía suspenderla. Se asume una posición no coherente a lo que quieren todos los trujillanos”, indicó Manuel Soto.

El presidente de la Comisión Especial para la Recuperación del Borde Costero añadió que no serán parte de esta reunión en Lima.