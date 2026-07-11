La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos elevó de 63 % a 81 % la probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y noviembre.

Este escenario mantiene la atención sobre la evolución del fenómeno y sus posibles consecuencias en el territorio peruano.

Según informó RPP, el meteorólogo David Pareja Quispe, señaló que El Niño ya está presente en el Perú y continuará en los próximos meses. No obstante, indicó que todavía no es posible determinar si durante el verano alcanzará una intensidad fuerte o extraordinaria. “Ya estamos en El Niño (y) va a continuar”, afirmó.

La hidrobióloga Nathaly Vargas explicó que cada episodio de El Niño presenta características distintas, por lo que su intensidad y comportamiento varían. Además, señaló que el fenómeno no solo implica el calentamiento del mar, sino también cambios en la estructura del océano que afectan la disponibilidad de recursos marinos.

Los especialistas advirtieron que estas alteraciones pueden repercutir en actividades como la pesca, la agricultura y el turismo. Por ello, remarcaron la importancia de continuar con el monitoreo del fenómeno y fortalecer las medidas de prevención para reducir sus posibles impactos.