El Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea UE) aumentó las exportaciones de los productos producidos en Piura en un 86%

Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el 2022, la región del norte peruano reportó exportaciones a la Unión Europea por US$ 807.3 millones, cifra que supera en 86% a los US$ 434 millones que reportaba en el 2013, cuando empezó a regir el TLC con dicho grupo de países.

Este monto, además, posicionó a Piura como el departamento con mayores exportaciones a la UE, sin considerar a Lima. Por detrás de esta región se ubicaron Ica (US$ 745.9 millones), La Libertad (US$ 610.2 millones) y Cajamarca (US$ 409 millones).

“El acuerdo ha traído beneficios a las exportaciones peruanas en general. Una de las principales razones detrás de estos aumentos ha sido el crecimiento exportador de productos nuevos o sin mucha demanda antes del acuerdo”, explicó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

De acuerdo con el gremio, además del crecimiento de las exportaciones, en el periodo de análisis más empresas han incorporado a la UE como un destino para sus productos. Así, en el 2022 hubo más de 300 empresas exportadoras adicionales a las que había en 2013, con una cifra récord de 2,143. De estas, el 54% son micro y pequeñas empresas (mype).

