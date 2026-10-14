El padre Jasson Sempertegui, exsecretario personal del papa León XIV, compartió detalles sobre la salud y el ánimo del líder de la Iglesia Católicatras su reciente operación médica. Desde Chiclayo, el sacerdote contó que pudo conversar brevemente con el sumo pontífice, a quien percibió afrontando este momento con “mucha fe” y “con mucha calma”.

“Está muy agradecido por la oración, confía mucho en la oración y confía mucho en que por medio de la oración va a recibir esa gracia de la salud, de la fuerza en el cuerpo y en el alma”, declaró Sempertegui en RPP.

El sacerdote señaló que el anuncio sobre la enfermedad del papa causó preocupación y conmoción entre los habitantes de Chiclayo, quienes decidieron unirse en una cadena de oración para pedir por su recuperación.

“Aquí en Chiclayo se han estado organizando varias vigilias en las parroquias. Se han realizado por lo menos tres o cuatro en varias parroquias y se seguirán haciendo a lo largo de esta semana”, indicó.

Sobre la expectativa y la incertidumbre en torno a la agenda del papa y su posible visita al Perú, el exsecretario personal sostuvo que, por ahora, lo más importante es que el sumo pontífice se recupere y se encuentre bien.

“Quizá con lo demás es mejor no especular si viene, no viene, cómo viene; lo principal es ahora rezar para que se recupere y pueda seguir con la misión que Dios le ha encomendado”, señaló.

Posteriormente, Jasson Sempertegui pidió a los fieles católicos mantener sus oraciones por la recuperación del papa León XIV y destacó el valor que estas tienen para el sumo pontífice. “Que sepan que el papa acoge con alegría, con mucho amor también todas las oraciones que se elevan a Dios por él”, expresó.