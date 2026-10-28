El fenómeno El Niño 2026-2027 mantiene en alerta a distintas regiones del Perú ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y otros eventos climáticos que podrían comprometer la seguridad de las viviendas. Frente a este escenario, especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir posibles daños estructurales y proteger a las familias.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño Costero y, en su comunicado del 16 de octubre, indicó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana podría alcanzar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027.

Además, el Gobierno declaró en estado de emergencia a 893 distritos de 22 departamentos y la provincia constitucional del Callao mediante el Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM, publicado el 1 de septiembre, con el objetivo de ejecutar medidas frente al peligro inminente de precipitaciones intensas.

¿Cómo afecta el fenómeno El Niño a las viviendas?

Las lluvias intensas pueden provocar acumulación de agua, filtraciones, erosión del terreno e inundaciones que comprometan la estabilidad de algunas construcciones.

El riesgo también depende de la ubicación y las características de cada inmueble. Una vivienda construida cerca de una quebrada, sobre una ladera inestable o en una zona inundable puede encontrarse expuesta incluso si aparentemente mantiene su estructura en buen estado.

Fabián Agudelo, gerente de Industrialización y Especificación Técnica de UNACEM, señaló que la seguridad de una casa requiere evaluar distintos factores desde la etapa de construcción.

“Una casa segura no depende de una sola decisión ni de un solo material. Hay que mirar la vivienda como un conjunto: el terreno sobre el que se construye, su diseño, la estructura, los materiales y una correcta ejecución. Anticiparnos y construir bien desde el inicio permite reducir vulnerabilidades y proteger a las familias y su patrimonio”, explicó Agudelo.

Cinco recomendaciones para proteger tu casa ante El Niño

1. Revisar techos, canaletas y sistemas de drenaje

Antes de la temporada de lluvias, es importante inspeccionar el estado de los techos, las canaletas y los conductos de evacuación de agua.

Las obstrucciones pueden provocar acumulaciones que favorezcan filtraciones en paredes, techos y cimentaciones. También conviene prestar atención a manchas de humedad, desprendimientos y otros daños visibles.

Si existen filtraciones persistentes o deterioro estructural, lo recomendable es solicitar una evaluación técnica antes de realizar reparaciones.

2. Verificar si la vivienda está construida en una zona de riesgo

La seguridad de una casa también está relacionada con las condiciones del terreno.

Las viviendas ubicadas en zonas inundables, cerca de cauces de quebradas, riberas de ríos o laderas inestables pueden presentar una mayor exposición a desbordes, huaicos y movimientos de tierra.

Por ello, es importante conocer los riesgos del sector donde se encuentra el inmueble y consultar la información de las autoridades competentes en gestión del riesgo de desastres.

3. Evitar ampliaciones sin evaluación profesional

Construir un nuevo piso, retirar muros o intervenir columnas y vigas sin asesoramiento técnico puede afectar el comportamiento estructural de una vivienda.

Las modificaciones deben considerar la capacidad de las cimentaciones, el diseño original y las condiciones del suelo.

Agudelo recomienda que cualquier ampliación o intervención relevante sea evaluada previamente por profesionales especializados, especialmente cuando la vivienda presenta daños o se encuentra en una zona vulnerable.

4. Utilizar materiales adecuados para el suelo y el clima

La humedad constante, la presencia de sales en el suelo y la exposición al agua pueden afectar la durabilidad de determinados materiales de construcción.

Por ello, además de comprobar la calidad y procedencia formal de los productos, es necesario seleccionar materiales y sistemas constructivos apropiados para las condiciones del terreno y del ambiente.

Esta evaluación debe formar parte de un diseño técnico integral, ya que el empleo de un material de calidad no garantiza por sí solo la seguridad de la edificación.

5. Preparar un plan familiar de emergencia

Las medidas preventivas en la vivienda deben complementarse con la organización de sus ocupantes.

Es recomendable identificar rutas de evacuación, definir puntos de encuentro, mantener disponibles documentos importantes y preparar una mochila de emergencia con artículos esenciales.

También resulta fundamental seguir los avisos oficiales y evacuar oportunamente cuando las autoridades lo indiquen. Ante un peligro inminente, permanecer en una vivienda aparentemente resistente no sustituye las medidas de protección y evacuación.

Construcción segura también requiere mantenimiento y asesoría técnica

UNACEM, a través de su marca Cemento Sol, viene promoviendo la importancia de adoptar decisiones responsables en la construcción y conservación de viviendas.

Bajo el concepto “Protege lo que construyes”, la empresa desarrolla contenidos orientados a familias, autoconstructores y maestros de obra para fomentar prácticas de construcción segura.

Su campaña también utiliza el mensaje “Tu casa siempre será tu lugar más seguro. Constrúyela con lo mejor”, con el que busca destacar la importancia de planificar una vivienda considerando las necesidades de sus habitantes a largo plazo.

Sin embargo, la seguridad de una edificación depende de múltiples factores, incluidos el terreno, el diseño estructural, la ejecución de la obra y el mantenimiento periódico.

Alertas de El Niño refuerzan la necesidad de prevenir daños

El escenario climático previsto para los próximos meses plantea desafíos para la protección de viviendas, especialmente en sectores expuestos a precipitaciones intensas y movimientos de tierra.

Los pronósticos de ENFEN permiten anticipar condiciones climáticas potencialmente peligrosas, aunque no determinan que todas las localidades tendrán el mismo nivel de afectación.

Por ello, revisar las condiciones de una vivienda, atender oportunamente los daños y contar con un plan de respuesta familiar son acciones que pueden contribuir a reducir riesgos antes de una emergencia.