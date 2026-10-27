Ante el riesgo de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, exhortó a la población a no arrojar basura ni desmonte en los ríos y quebradas donde se ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación para prevenir desbordes e inundaciones.

En declaraciones a Exitosa Noticias este lunes 26 de octubre, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) señaló que la colaboración ciudadana es necesaria para conservar los cauces intervenidos y evitar que los residuos vuelvan a obstruir el paso del agua durante la temporada de precipitaciones.

Ministro Vinelli advierte sobre acumulación de basura en los ríos

El funcionario sostuvo que uno de los principales objetivos de las labores preventivas es mantener despejados los espacios por donde discurre el agua, especialmente en zonas identificadas como vulnerables a inundaciones.

“Hemos limpiado y estamos limpiando los ríos, a la gente le pedimos que no bote basura, desmonte a esos sitios”, manifestó Marco Vinelli durante la entrevista con Exitosa.

El ministro enfatizó que arrojar residuos sólidos y materiales de construcción en los cauces puede comprometer los resultados de las intervenciones realizadas para reducir los riesgos durante las lluvias.

Quebrada Huaycoloro vuelve a generar preocupación

Como ejemplo, Vinelli recordó el desborde de la quebrada Huaycoloro, ocurrido en 2017, que provocó emergencias en sectores de Lima durante las intensas precipitaciones registradas ese año.

El titular del Midagri indicó que se ejecutaron trabajos de infraestructura hídrica en la zona para reducir el riesgo de nuevos desbordes. Sin embargo, advirtió que algunas personas continúan depositando desmonte en sectores intervenidos.

“Huaycoloro que en 2017 se desbordó, se ha hecho la solución en Huaycoloro, pero vemos que algunas personas botan desmonte ahí y eso digamos nuevamente pone en peligro a las personas”, declaró a Exitosa.

La acumulación de materiales en quebradas y cauces puede dificultar el flujo del agua y afectar la capacidad de respuesta de la infraestructura durante episodios de lluvias intensas.

Midagri pide no destapar buzones de desagüe durante las lluvias

El ministro también alertó sobre otra práctica que puede generar problemas sanitarios durante las emergencias: retirar las tapas de los buzones de alcantarillado para intentar evacuar el agua acumulada en las calles.

Vinelli explicó que algunas personas consideran que abrir los buzones permite reducir rápidamente los aniegos, pero advirtió que esta acción puede ocasionar el rebose de aguas residuales.

“Le pedimos a la población que no destape los desagües. La población cree erróneamente que levanta y se va a ir”, sostuvo.

Según explicó, aunque inicialmente el agua pueda ingresar al sistema, existe el riesgo de que posteriormente rebalse mezclada con aguas servidas, lo que incrementaría las condiciones de insalubridad en las zonas afectadas.

Trabajos de descolmatación buscan reducir riesgos ante El Niño

El Midagri viene desarrollando intervenciones de limpieza y descolmatación en ríos y quebradas como parte de las medidas preventivas frente al fenómeno El Niño.

Estas labores buscan retirar sedimentos y materiales acumulados en determinados tramos para mejorar las condiciones de circulación del agua y disminuir el riesgo de desbordes durante las precipitaciones.

No obstante, Vinelli insistió en que los resultados de estos trabajos también dependen de que la población evite arrojar residuos en los espacios intervenidos.

El funcionario reiteró su llamado a conservar la infraestructura hídrica y sanitaria, así como a adoptar medidas responsables para reducir los riesgos de inundaciones y posibles afectaciones a la salud pública durante la temporada de lluvias.