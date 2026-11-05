Los casos de dengue y leptospirosis registraron un incremento a nivel nacional durante 2026, en medio de la preocupación por los riesgos sanitarios asociados al fenómeno El Niño. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la semana epidemiológica 42, los contagios de dengue aumentaron 153% y los de leptospirosis 85,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Las lluvias intensas, las inundaciones y el incremento de las temperaturas favorecen la propagación de enfermedades. En Piura, por ejemplo, se reportaron 517 casos de leptospirosis hasta la semana epidemiológica 18 de 2026, un aumento de 134% frente al mismo periodo del año anterior.

Además, durante El Niño costero de 2017, los casos de dengue en esta región se incrementaron más de 300% respecto a 2016.

Ante este escenario, Rímac presentó el Plan de Salud FEN, un seguro dirigido a las familias de todo el país, con especial atención en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y Loreto. Los planes incluyen orientación médica telefónica ilimitada y cinco videoconsultas.

Juan Carlos Olivera, gerente de Seguros de Salud de dicha entidad, señaló que esta alternativa busca brindar orientación médica y respaldo económico a las familias frente a los gastos imprevistos que pueden generar estas enfermedades.