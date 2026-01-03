El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, celebró este sábado el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras los bombardeos registrados en Caracas.

A través de su cuenta en la red social X, el titular del Parlamento calificó el hecho como “una gran noticia para todo el continente” y expresó que esta acción tendrá implicancias positivas para miles de migrantes venezolanos.

Una gran noticia para todo el continente. Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria. Se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar:… pic.twitter.com/j9CxaGOSQm — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 3, 2026

El titular del Parlamento sostuvo que la captura del líder chavista facilitará el regreso de los ciudadanos venezolanos que debieron abandonar su país debido a la crisis económica y política.

“Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria”, señaló el congresista en su mensaje público.

Por otra parte, Rospigliosi ddestacó que las acciones emprendidas por Estados Unidos significan “el final de 26 años de dictadura comunista” en Venezuela.

Asimismo, afirmó que con este operativo “se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán” en el país sudamericano.

Advierte intento de dictadura en Perú

El congresista aprovechó su pronunciamiento para lanzar una advertencia sobre la situación política peruana, estableciendo un paralelo con el caso venezolano.

“No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, advirtió el titular del Parlamento.

Con esta declaración, Rospigliosi aludió a las propuestas de diversos sectores políticos que han planteado la convocatoria a una Asamblea Constituyente en territorio peruano.