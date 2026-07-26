Las Fiestas Patrias representan una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año en el Perú. Este 2026, los viajeros muestran una marcada preferencia por destinos que combinan naturaleza, cultura, gastronomía y actividades al aire libre.

De acuerdo con redBus, plataforma de venta de pasajes de bus, Huaraz, Oxapampa, Chiclayo, Arequipa y Huancayo son los destinos más buscados por los peruanos para el feriado largo.

El gerente comercial de redBus Perú, Erick Moore, señaló que cada vez más personas planifican sus viajes con anticipación para acceder a mejores tarifas y asegurar disponibilidad.

“Fiestas Patrias es una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año y estamos viendo que cada vez más viajeros planifican con anticipación para asegurar los mejores horarios y tarifas. Este año, los destinos que combinan naturaleza, cultura, aventura y una destacada oferta gastronómica son los que generan mayor interés entre los peruanos”, indicó.

Los cinco destinos favoritos para el feriado largo

Huaraz

Ideal para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza. La ciudad ancashina destaca por su cercanía al Parque Nacional Huascarán, sus lagunas de aguas turquesa, nevados y rutas de trekking y senderismo.

Oxapampa

Rodeada de bosques, cataratas y áreas naturales protegidas, Oxapampa es una alternativa para quienes desean descansar en un entorno natural. Además, conserva una marcada influencia austroalemana y una reconocida tradición cafetalera.

Chiclayo

La ciudad norteña combina historia y gastronomía. Entre sus principales atractivos figuran el Museo Tumbas Reales de Sipán, además de una variada oferta culinaria que incluye algunos de los platos más representativos del norte del país.

Arequipa

La denominada Ciudad Blanca continúa siendo uno de los destinos preferidos por su arquitectura colonial, su gastronomía y atractivos turísticos como el Monasterio de Santa Catalina y el Valle del Colca.

Huancayo

La capital de la región Junín atrae a quienes buscan experiencias culturales, mercados artesanales, paisajes andinos y lugares emblemáticos como Torre Torre y el Convento de Ocopa.

Recomendaciones para viajar en Fiestas Patrias

Ante el incremento de viajeros durante el feriado largo, redBus recomienda adquirir los pasajes con anticipación para acceder a mejores horarios y tarifas.

Asimismo, aconseja comparar servicios, revisar las opiniones de otros usuarios, llegar con tiempo al terminal terrestre y tener listo el pasaje electrónico antes del embarque.

Como parte de su campaña por Fiestas Patrias, la plataforma anunció promociones en rutas seleccionadas, con beneficios para nuevos usuarios, descuentos en pasajes de ida y vuelta y ahorros de hasta el 50 %.